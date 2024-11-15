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Мой дом «Ледяная, как в проруби»: в Троллейном жилмассиве люди с октября сидят без горячей воды — объяснение СГК

«Ледяная, как в проруби»: в Троллейном жилмассиве люди с октября сидят без горячей воды — объяснение СГК

В Новосибирске жители трех домов на месяц остались без горячей воды

581
6 комментариев

Двор на Новосибирской выглядит жутко

Жители трех домов на улице Новосибирской в Троллейном жилмассиве 6 октября остались без горячей воды. Во дворах с лета вырыты ямы с трубами. О проблеме местные жители сообщили в редакцию НГС.

— В начале июня коммунальные службы перекопали дворы домов 15, 9, 13 на улице Новосибирской. Официально горячая вода у нас есть с пониженными параметрами, но по факту из крана с горячей водой бежит ледяная, как в проруби, а счётчик мотает. На все обращения получаем отписки, что кто-то что-то делает, — эмоционально рассказал НГС о проблеме житель микрорайона, пожелавший остаться анонимным.

Люди беспокоятся за детей, которые играют возле ям

По словам мужчины, в перекопанных дворах играют дети. Взрослым тяжело ходить по такой местности. Корреспондент НГС обратилась за комментариями в УК «СПАС-Дом», которая управляет указанными домами. На момент публикации на запрос не ответили.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на месте разрытий. Судя по фото, во дворах действительно много разрытий и провалов, территория ограждена хлипким забором или сеткой, но не везде.

В некоторых местах территория обнесена забором

В «Сибирской генерирующей компании» прокомментировали проблему. Там сообщили, что на улице Новосибирской уже завершают работу. Это один из самых протяженных участков по программе модернизации 2024 года. При этом в СГК признали, что подрядчик допустил задержку, поэтому объект сейчас находится на особом контроле компании.

Разрытия на улице Новосибирской — еще с лета

— По концессионному соглашению с городом заменили внутриквартальную теплосеть длиной 2,4 километра. Теплосети прокладывали там в 1970-1980-х годах. До конца ноября подрядчик выполнит обратную засыпку, а над тепловыми камерами — в начале декабря. Финальное благоустройство сделаем весной 2025 года. Циркуляцию горячей воды планируем восстановить не позднее 14 ноября, — пояснили в СГК.

Ранее НГС писал о том, как живут люди на улице Путевой, где уже несколько лет подряд случаются коммунальные аварии. Жители беспокоятся за свои жизни и здоровье.

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Комментарии
6
ральф
17 минут
Просто жителям нужно перекрыть движение по улице Троллейная и вопрос решиться в течение суток! Проверенный приём из святых 90-х.
Урлулуууу
16 минут
Арарарарарара Отнеситесь с пониманием и потерпите,скоро весна. Арарарарарара
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