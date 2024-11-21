НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

переменная облачность, небольшой снег

ощущается как -3

3 м/c,

южн.

 750мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08

СРОЧНО

Новосибирец разбил окна в кофейне на Ленина

Нежные подарки на День матери
Мэрия забирает квартиру
Кто строит новую Россию
Аномальная зона
Зажечь на корпоративе — советы
Как производят молоко
Врачи для 30-летних
Курортный Новый год
Новости в Telegram
Город Ходят в туалет через дорогу: велосипедная секция в Новосибирске лишилась помещений спустя 15 лет тренировок

Ходят в туалет через дорогу: велосипедная секция в Новосибирске лишилась помещений спустя 15 лет тренировок

У спортивной школы осталась только женская раздевалка и маленькая комната

443
4 комментария

Всего в школе занимаются около 40 человек

В Новосибирске велосипедную школу, которая 15 лет тренировала чемпионов, оставили без помещения для занятий. Об этом редакции НГС рассказал тренер Александр Жадкевич.

В спортивной школе технического, экстремального, интеллектуального спорта МБУДО «СШ ТЭИС» по улице Северной, 19 занимается около 40 человек возрастом от 8 до 22 лет. Изначально школа арендовала два помещения площадью 60 квадратных метров у департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. При этом спортсмены могли пользоваться и другими комнатами в здании, поэтому проблем не возникало.

Однако недавно в части этих помещений начался ремонт. Там, где раньше был спортивный зал и раздевалка для мальчиков, будет располагаться кружок. У спортивной школы же осталась только раздевалка для девочек и общее помещение, которое почти полностью занято инвентарем.

— Соответственно, нам не тренироваться, ничего. Мы забили тревогу, потому что маленькие дети уже бросают, старшие пока ходят, — рассказывает Александр.

На видео родители показывают, в каких условиях приходится тренироваться их детям

Он уточнил, что на время ремонта дети вынуждены ходить в туалет в соседнее здание. При этом иногда оно закрыто.

— Нам пообещали, что так будет только до 10 декабря, пока идет ремонт. Но само руководство молодежного клуба говорит: «Мы вас тут не видим. Ищите помещение». И самое главное, что хочется помещения, хочется тренировать по-нормальному. Есть результаты хорошие, и жалко, что всё это пропадает, — говорит тренер.

Он отметил, что пока не начались сильные морозы, тренировки получается проводить на улице. Но с приходом холодов занятия могут прекратиться.

— В мороз -20… −25 градусов уже не получится. Плюс у нас в межсезонье идет общая физическая подготовка, мы в зале занимаемся, тренажеры, велосипеды крутим на тренажерах. А сейчас никуда ничего не поставить, — раздосадован тренер.

По его словам, спортивная школа уже обращалась в управление физической культуры и спорта мэрии с просьбой найти новое помещение в Заельцовском районе. Однако этот вопрос всё еще не решен.

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

— В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка соблюдению МБУДО «СШ ТЭИС» законодательства, направленного на развитие физической культуры и спорта среди несовершеннолетних, а также создание благоприятных условий для получения дополнительного образования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Редакция НГС направила запросы в мэрию Новосибирска и руководству будущего молодежного центра с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее включенный кулер устроил пожар в частной школе в Новосибирске.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Спортивная секция Велоспорт Мэрия Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
24 минуты
"Дядя Вова, скрипач не нужен ..." Кин-дза-дза
Гость
11 минут
В велоспорте всё равно Лэнс Армстронг Всех Побеждает... Капитан Америка...🤣🤣🤣🤣
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Лилия,48

Юля,24

Ульяна,42

Энн,54

Катерина ,50

Лори,51

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление