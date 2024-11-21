Ходят в туалет через дорогу: велосипедная секция в Новосибирске лишилась помещений спустя 15 лет тренировок

Всего в школе занимаются около 40 человек Источник: читательница НГС











В Новосибирске велосипедную школу, которая 15 лет тренировала чемпионов, оставили без помещения для занятий. Об этом редакции НГС рассказал тренер Александр Жадкевич.

В спортивной школе технического, экстремального, интеллектуального спорта МБУДО «СШ ТЭИС» по улице Северной, 19 занимается около 40 человек возрастом от 8 до 22 лет. Изначально школа арендовала два помещения площадью 60 квадратных метров у департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. При этом спортсмены могли пользоваться и другими комнатами в здании, поэтому проблем не возникало.

Однако недавно в части этих помещений начался ремонт. Там, где раньше был спортивный зал и раздевалка для мальчиков, будет располагаться кружок. У спортивной школы же осталась только раздевалка для девочек и общее помещение, которое почти полностью занято инвентарем.

— Соответственно, нам не тренироваться, ничего. Мы забили тревогу, потому что маленькие дети уже бросают, старшие пока ходят, — рассказывает Александр.

На видео родители показывают, в каких условиях приходится тренироваться их детям Источник: читательница НГС

Он уточнил, что на время ремонта дети вынуждены ходить в туалет в соседнее здание. При этом иногда оно закрыто.

— Нам пообещали, что так будет только до 10 декабря, пока идет ремонт. Но само руководство молодежного клуба говорит: «Мы вас тут не видим. Ищите помещение». И самое главное, что хочется помещения, хочется тренировать по-нормальному. Есть результаты хорошие, и жалко, что всё это пропадает, — говорит тренер.

Он отметил, что пока не начались сильные морозы, тренировки получается проводить на улице. Но с приходом холодов занятия могут прекратиться.

— В мороз -20… −25 градусов уже не получится. Плюс у нас в межсезонье идет общая физическая подготовка, мы в зале занимаемся, тренажеры, велосипеды крутим на тренажерах. А сейчас никуда ничего не поставить, — раздосадован тренер.

По его словам, спортивная школа уже обращалась в управление физической культуры и спорта мэрии с просьбой найти новое помещение в Заельцовском районе. Однако этот вопрос всё еще не решен.

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

— В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка соблюдению МБУДО «СШ ТЭИС» законодательства, направленного на развитие физической культуры и спорта среди несовершеннолетних, а также создание благоприятных условий для получения дополнительного образования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Редакция НГС направила запросы в мэрию Новосибирска и руководству будущего молодежного центра с просьбой прокомментировать ситуацию.