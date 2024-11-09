Включенный кулер устроил пожар в частной школе в Новосибирске

Огонь не распространился дальше Источник: МЧС по Новосибирской области











В Новосибирске произошел пожар в частной школе, которая находится на первом этаже по адресу Демьяна Бедного, 57. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в здании загорелся кулер.

Когда прибыли первые пожарно-спасательных подразделения, было установлено, что горит оборудование на площади один квадратный метр.

Пожар случился на Демьяна Бедного Источник: МЧС по Новосибирской области











— В школе никого не было. Причиной возгорания послужил аварийный режим работы кулера, включенного в электрическую сеть, — рассказали в пресс-службе.

В пожаре никто не пострадал.