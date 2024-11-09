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Происшествия Включенный кулер устроил пожар в частной школе в Новосибирске

Включенный кулер устроил пожар в частной школе в Новосибирске

На место прибыли сотрудники МЧС

1 338
5 комментариев

Огонь не распространился дальше

В Новосибирске произошел пожар в частной школе, которая находится на первом этаже по адресу Демьяна Бедного, 57. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в здании загорелся кулер.

Когда прибыли первые пожарно-спасательных подразделения, было установлено, что горит оборудование на площади один квадратный метр.

Пожар случился на Демьяна Бедного

— В школе никого не было. Причиной возгорания послужил аварийный режим работы кулера, включенного в электрическую сеть, — рассказали в пресс-службе.

В пожаре никто не пострадал.

В Новосибирске сегодня, 9 ноября, загорелся барак на Серафимовича, 3. Это второй пожар в здании с начала ноября.

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Новосибирск МЧС Пожар Школа
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Комментарии
5
Гость
17 минут
Все эти кулеры, фены и тд могут загореться в любой момент
Гость
15 минут
Окраина города
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