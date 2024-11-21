Найдена авиакомпания, которая сможет напрямую возить новосибирцев на Шри-Ланку

Запланировано шесть рейсов в неделю Источник: Ирина Акишева / NGS55.RU











Авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы из Новосибирска на Шри-Ланку. Документ об этом опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

— АО «Ред Вингс» назначается для выполнения регулярных международных воздушных пассажиров, грузов, багажа и почты, — указано в документе, адресованном посольству Республики Шри-Ланка в Москве.

Ожидается, что компания будет выполнять рейсы из Новосибирска в Коломбо шесть раз в неделю. Также улететь на Шри-Ланку можно будет из Екатеринбурга, Жуковского, Казани, Красноярска, Минеральных вод, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Уфы.

На сайте Aviasales указано, что цены на перелет из Новосибирска на Шри-Ланку начинаются от 27462 рублей. Рейсы выполняют другие авиакомпании с пересадками: S7 Airlines, Якутия, Fly Dubai и другие.

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings, чтобы узнать, когда начнутся полеты на Шри-Ланку, и какова будет их стоимость.