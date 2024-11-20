В центре Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку — фото

В Новосибирске начали монтировать новогоднюю елку на площади Ленина. Рабочих заметили днем 20 ноября.
Участок работ перекрыли сигнальной лентой. На месте работает кран, сейчас идет установка нижнего яруса елки. Высота составит 21 метр. В прошлом году рабочие начали монтаж 25 ноября.
В Театральном сквере на аллее установят композицию из световых арок. Деревья украсят гирляндами и сверкающими звездами.
Основные праздничные площадки в Новосибирске будут принимать гостей на пешеходной улице Ленина, в Первомайском сквере и в парке «Арена». Закончить украшение города должны до 1 декабря.