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Город Новый год в Новосибирске В центре Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку — фото

В центре Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку — фото

Город готовят к празднику

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14 комментариев

Пространство рядом с елкой тоже украсят

В Новосибирске начали монтировать новогоднюю елку на площади Ленина. Рабочих заметили днем 20 ноября.

Город украсят к 1 декабря

Участок работ перекрыли сигнальной лентой. На месте работает кран, сейчас идет установка нижнего яруса елки. Высота составит 21 метр. В прошлом году рабочие начали монтаж 25 ноября.

В Театральном сквере на аллее установят композицию из световых арок. Деревья украсят гирляндами и сверкающими звездами.

Основные праздничные площадки в Новосибирске будут принимать гостей на пешеходной улице Ленина, в Первомайском сквере и в парке «Арена». Закончить украшение города должны до 1 декабря.

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Новогодняя елка Театральный сквер Площадь Ленина Новосибирск
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Комментарии
16
kalqcd
4 минуты
Вакханальский праздник, торгашей и алкашей.
Гость
13 минут
Где чешуя с крыши оперного театра?
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