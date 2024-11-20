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Город Вы отсюда и туда. Истории переехавших сибиряков «Мечтаю навестить родителей»: канадец переехал жить под Красноярск — тут он открыл бесплатный каток

«Мечтаю навестить родителей»: канадец переехал жить под Красноярск — тут он открыл бесплатный каток

Он оборудовал теплую раздевалку и бесплатно выдает прокатные коньки местным жителям

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Канадец сделал каток своими руками

Мэтью Бэрри вырос в Канаде, а в Россию приехал 23 года назад. Тут он женился на русской девушке Наталье, завел трех детей, а еще сделал бесплатный каток размером 15 на 25 метров для всех желающих. Рассказ о необычном жителе города опубликовали в группе VK «Хоккей с мячом в Сосновоборске».

Сейчас Мэтью 50 лет. Он родился в городе Эдмонтон, в Канаде. Окончил духовную семинарию и поехал проповедовать. Из всех стран выбрал Россию, причем захотел жить именно в глубинке.

В 1998 году он поселился в Красноярске, а в 2021 переехал в Сосновоборск. Занимался в основном службой в баптистской церкви, благотворительностью, а еще он обустроил свою мастерскую, где шьет гаражные пологи, шторы, автоодеяла и утеплители на двигатели автомобилей и тракторов. Теперь Мэтью называет себя Матвеем.

Как и многие канадцы, он всегда обожал хоккей с шайбой. А в Сосновоборской спортивной школе есть отделение по хоккею с мячом. Бэрри отдал туда младшего сына Адама и сам полюбил этот вид спорта.

Каток в частном секторе

Несколько лет назад Мэтью с женой купили два участка в частном секторе. На одном построили дом, а на втором канадец своими руками сделал хоккейную коробку с воротами, освещением и теплой раздевалкой. С помощью друзей из Канады он привез 40 пар б\у коньков. Теперь местные жители приходят к нему кататься и играть в хоккей.

А заливает он каток с помощью самодельной мини-ледозаливочной машины, сделанной из детского квадроцикла.

Мини-ледозаливочная машина

— Матвей не хочет уезжать из России, ему здесь нравится, он говорит, что он уже почти русский. Лишь хочет свозить семью в Канаду и показать внуков своим родителям, по-прежнему живущим в Эдмонтоне, рассказать про хоккей, в который играет Адам. А сейчас так сложно получить визу, — говорится в посте.

Ранее мы писали о Валентине, которая родилась и выросла в Москве. Женщина и не думала, что переедет в другой город, пока не побывала на Байкале. В 2021 году она переехала в Иркутск — здесь нашлась подходящая работа и жилье.

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