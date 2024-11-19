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Десятки домов остались без света в Новосибирске

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Город Ни помыться, ни поесть: десятки домов остались без света на правом берегу Новосибирска

Ни помыться, ни поесть: десятки домов остались без света на правом берегу Новосибирска

Электричество пропало в Заельцовском районе

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27 комментариев

Причина происшествия — аварийное отключение

Вечером 19 ноября 35 домов в Заельцовском районе Новосибирска остались без электричества. Информация об этом появилась на муниципальном портале Новосибирска.

Судя по карте аварийных отключений, электроснабжение пропало в частных домах на улицах Вавилова, Дуси Ковальчук, Союза молодежи и Тимирязева т. д. По данным муниципального портала, свет отключили в 18:00.

— Каждый раз одно и то же, постоянно какие-то сбои с электричеством у нас в районе. Люди вернулись после работы, а приготовить поесть нельзя, помыться — тоже, — рассказала жительница Наталья.

Электричество должны вернуть в 21:00

На муниципальном портале причиной происшествия указано аварийное отключение трансформаторной подстанции. Электричество в дома должны вернуть к 21:00.

Ранее на несколько часов без света остались жители Кировского района Новосибирска.

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Комментарии
29
fin
15 минут
Совсем распустился народишко, страна в огне, наши мальчики сидят в мокрых окопах, сахитзадовна волосы рвёт, не может остановить инфляцию, а им свет подавай.
Гость
32 минуты
Граждане без паники! Родная власть не зря нам разрешила хворост бесплатной собирать!!! Можно и воду разогреть и еду приготовить на костре!!! Европа то совсем уже с голода замерзла, а вы можете и погреться у костра и еду приготовить!!!
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