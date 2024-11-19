Ни помыться, ни поесть: десятки домов остались без света на правом берегу Новосибирска

Причина происшествия — аварийное отключение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 19 ноября 35 домов в Заельцовском районе Новосибирска остались без электричества. Информация об этом появилась на муниципальном портале Новосибирска.

Судя по карте аварийных отключений, электроснабжение пропало в частных домах на улицах Вавилова, Дуси Ковальчук, Союза молодежи и Тимирязева т. д. По данным муниципального портала, свет отключили в 18:00.

— Каждый раз одно и то же, постоянно какие-то сбои с электричеством у нас в районе. Люди вернулись после работы, а приготовить поесть нельзя, помыться — тоже, — рассказала жительница Наталья.

Электричество должны вернуть в 21:00 Источник: карта отключений систем жизнеобеспечения











На муниципальном портале причиной происшествия указано аварийное отключение трансформаторной подстанции. Электричество в дома должны вернуть к 21:00.