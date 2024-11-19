«Это не смывается»: в Новосибирске автомобиль испачкался в краске — владелец машины сетует на ремонт путепровода

Машина покрылась белыми крапинками Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











В Новосибирске машина испачкалась в краске, когда проезжала под мостом на улице Фрунзе. Об этом НГС рассказал владелец автомобиля Вадим Воробьев.

По словам мужчины, инцидент произошёл вечером 17 ноября. В тот день Вадим ехал по улице Ипподромской и проезжал под мостом на улице Фрунзе.

— Там работник красил мост — идут ремонтные работы. Так вот, у нас вся машина в крапинку от этой краски. Сегодня заехали на автомойку — это не смывается, — цитирует мужчину группа «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

В разговоре с НГС Вадим объяснил, что ему дали номер телефона «главного инженера, который сказал, что решит вопрос».

Речь идёт о ремонте путепровода через Ипподромскую магистраль на улицу Фрунзе. Работами там занимается ООО «ДМИ».

На путепроводе продолжаются работы — рабочие красили мост Источник: предоставлено Вадимом Воробьевым











По данным сервиса «RusProfile», ООО «Дорожно-Мостовая Инспекция» была образована в 2012 году. Директором и учредителем компании является Анна Васильева. Основной вид деятельности общества — строительство мостов и тоннелей. На конец прошлого год выручка компании составила 126 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиона рублей.

Корреспонденту НГС удалось связаться с представителями ООО «ДМИ», которые сообщили, что знают о ситуации и действительно планируют разобраться со случившемся.

— С нами уже связывалась по этому поводу — должны приехать. Будем решать проблему, разбираться. Признаем ли мы свою вину в этой ситуации? Пока этого нельзя однозначно сказать, пока встречи не состоялось, — объяснили представители компании.

НГС также отправил запрос в мэрию Новосибирска. После получения ответа материал будет дополнен.