Улыбнитесь, вас снимают: несанкционированные свалки в Новосибирске теперь под прицелом камер — их адреса засекречены

Несанкционированные свалки будут под прицелом камер Источник: Сергей Ляшко / NGS.RU











В Новосибирске установлены пять камер видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок. В 2025 году список адресов будет расширен.

В ноябре мэрия Новосибирска сообщила, что борется с нарушителями, сваливающими мусор в неположенном месте на улице Виктора Уса, с помощью камеры видеонаблюдения.

— Мера оказалась результативной — нарушители зафиксированы и оштрафованы. Планируем распространять эту практику и на другие проблемные точки, — рассказали редакции НГС в городской администрации.

На запрос НГС в администрации Кировского района сообщили, что эта камера была «установлена заинтересованными лицами за счет внебюджетных средств». Другие места установки камер чиновники администрации прорабатывают совместно с региональными минприроды и минсвязи.

— Обычно отходы производства скидывают на окраины района и территории, находящиеся вблизи промышленных предприятий. Размещение камер видеонаблюдения на данных территориях является приоритетным, — добавили в ответе.

В минприроды Новосибирской области НГС рассказали, что в Новосибирске, кроме камеры на улице Виктора Уса, установлены еще пять камер видеофиксации. Однако список адресов засекречен, так как дорогостоящее оборудование уже воровали и разбивали камнями.

Попасться за выбрасыванием мусора в неположенном месте можно, например, в Ленинском и в Центральном районах Новосибирска. Кроме того, минприроды ставит камеры на территориях лесного фонда и водных объектов, а также на свалках по нацпроектам.

— На будущий год совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области прорабатываются возможные места установки камер, в том числе и на улице Виктора Уса, — рассказали НГС в министерстве.

Нарушителей ищет полиция. Административная ответственность за выбрасывание мусора в неположенном месте предусматривает штрафы: от двух до трех тысяч рублей — для физических лиц, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, от 100 тысяч до 250 тысяч рублей — для юрлиц. За повторное нарушение штрафы выше.