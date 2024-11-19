НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

южн.

 757мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Кто строит новую Россию
Коррупционный список
Зажечь на корпоративе — советы
«Дискус» задолжал зарплату
Врачи для 30-летних
Ремонт бомбоубежищ
Новости в Telegram
Город Улыбнитесь, вас снимают: несанкционированные свалки в Новосибирске теперь под прицелом камер — их адреса засекречены

Улыбнитесь, вас снимают: несанкционированные свалки в Новосибирске теперь под прицелом камер — их адреса засекречены

Выбрасывая мусор в неположенном месте, можно нарваться на штраф

1 107
13 комментариев

Несанкционированные свалки будут под прицелом камер

В Новосибирске установлены пять камер видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок. В 2025 году список адресов будет расширен.

В ноябре мэрия Новосибирска сообщила, что борется с нарушителями, сваливающими мусор в неположенном месте на улице Виктора Уса, с помощью камеры видеонаблюдения.

— Мера оказалась результативной — нарушители зафиксированы и оштрафованы. Планируем распространять эту практику и на другие проблемные точки, — рассказали редакции НГС в городской администрации.

На запрос НГС в администрации Кировского района сообщили, что эта камера была «установлена заинтересованными лицами за счет внебюджетных средств». Другие места установки камер чиновники администрации прорабатывают совместно с региональными минприроды и минсвязи.

— Обычно отходы производства скидывают на окраины района и территории, находящиеся вблизи промышленных предприятий. Размещение камер видеонаблюдения на данных территориях является приоритетным, — добавили в ответе.

В минприроды Новосибирской области НГС рассказали, что в Новосибирске, кроме камеры на улице Виктора Уса, установлены еще пять камер видеофиксации. Однако список адресов засекречен, так как дорогостоящее оборудование уже воровали и разбивали камнями.

Попасться за выбрасыванием мусора в неположенном месте можно, например, в Ленинском и в Центральном районах Новосибирска. Кроме того, минприроды ставит камеры на территориях лесного фонда и водных объектов, а также на свалках по нацпроектам.

— На будущий год совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области прорабатываются возможные места установки камер, в том числе и на улице Виктора Уса, — рассказали НГС в министерстве.

Нарушителей ищет полиция. Административная ответственность за выбрасывание мусора в неположенном месте предусматривает штрафы: от двух до трех тысяч рублей — для физических лиц, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, от 100 тысяч до 250 тысяч рублей — для юрлиц. За повторное нарушение штрафы выше.

В октябре в Новосибирске начали разбирать незаконную свалку напротив Гусинобродского полигона. Она существовала там около 10 лет.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Свалка Камеры видеонаблюдения Минприроды Новосибирской области Контроль
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
так то
39 минут
Надо не только камеры ставить, но и контейнеры дополнительные и уборку их осуществлять регулярно. Правильно написали по берегам рек, это же жуть что творится. Я только из за этого не люблю рыбаков и отдыхающих. В Каракане палатки на мусорных кучах готовы ставить. На ГЭСе по берегам рыбаки - тут же рыбачат, тут же бутылки пакеты кидают, а по весне этот мусор подтапливает и по реке все плывет. Камеры конечно тоже хорошо. Но надо, чтобы любой житель знал, что он может спокойно в любой контейнер мусорный пакет кинуть. А вот за массовый вывоз мусора надо просто жестче спрашивать. Стройплощадки, дачи, гаражники - вот основные, кто массово мусор вывозят. И зачастую вывозят в поле и сваливают на частных машинах дачники, гаражники. Вот за это надо не просто штраф, а уже общественные исправ работы давать - нагадил, убирай.
Транс'Уха Маша Дегтярева
43 минуты
Я не прячу улыбку...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Olga,43

Vovansrx ,64

ula1234,30

ЛедиN,31

Олег,37

влад,50

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление