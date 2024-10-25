Ликвидацию держали в тайне: рядом с Гусинобродским полигоном разобрали незаконную свалку

Сегодня продолжают разбирать свалку Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске начали разбирать незаконную свалку напротив Гусинобродского полигона. Она существовала там около 10 лет: обзавелась сарайчиками и киосками. Местные работники зарабатывали на цветмете, который собирали на полигоне. Это все не нравилось сотрудникам МУП «САХ» и свалку пытались уничтожить. Но в первый раз это чуть не закончилось поножовщиной. Поэтому сейчас пришлось организовать целую спецоперацию. Как уничтожают свалку и какая у нее история — в материале НГС.

Незаконный бизнес на ворованных люках и цветмете

Часть мусора отсортируют Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











25 октября напротив Гусинобродского полигона работают несколько бульдозеров и складывают мусор в КАМАЗы. Запах стоит жутко неприятный и тошнотворный. Несколько рабочих ходят среди берез и собирают мелкие остатки в пакеты. Как объясняет один из них, этот мусор стараются сортировать. Отдельно, например, собрали стекло.

— Тут были постройки стихийные, какие-то сараи. Их вчера снесли. Горы мусора были выше мен с головой. Их руками выносят, потому что техника подъехать не может из-за берез, — рассказал сотрудник высокого роста.

Уничтожать несанкционированную свалку, как выяснилось, начали еще вчера, 24 октября. До этого свалка существовала 10 лет. За годы существования на территории появилось несколько построек, которые, как и свалка, были абсолютно незаконны.

Территория занимала половину гектара Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дельцы оградили пространство цепочками и столбиками. Территорию в полгектара, по сути, просто захватили. Земля принадлежит администрации района.

Здесь, как рассказывают в МУП «САХ», принимали цветной металл, таскали ворованные люки с тротуаров и аккумуляторные батареи с автомобилей. Это была основная деятельность незаконного бизнеса, который по сути превратился в помойку.

На объекте работают 6 человек и несколько машин Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сейчас на входе висит поломанная табличка, на которой написано, что территорию охраняет собака. Среди мусора есть какие-то блокноты, одежда, удлинители, старые кнопочные телефоны и многое другое. Все это не связано с цветметом.

Недалеко стоит бетонный блок. Их было несколько и именно они создавали большую сложность для очистки местности. Но сейчас осталась только один и весь в земле — его достали. Сотрудники на наших глазах пытаются выкорчевать из земли металлические трубы.

Сегодня тут работают шесть человек, вчера было побольше — 12, но и работы осталось не так много. Весь собранный мусор везут на Гусинобродский полигон — через дорогу. Закончить планируют завтра, в субботу. Бывшие работники на свалке не появляются.

Тайная операция

За двое суток со свалки вывезли больше 20 КАМАЗов с мусором Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В пресс-службе МУП «САХ» рассказали, что вчера на свалке провели самые глобальные работы. Отсюда увозили шины, мойки, огнетушители, казаны, туалеты и даже ларек. Как все это оказалось на захваченной территории — неизвестно.

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Операция по ликвидации свалки проходила совместно МУП «САХ», администрацией Дзержинского района и полицией. Это не первая попытка, когда пытаются избавиться от пункта приема цветмета напротив полигона.

— Бороться с незаконной свалкой мы решили в рамках правового поля. Помог также фактор неожиданности. Операцию держали в тайне, — процитировали в пресс-службе директора МУП «САХ» Александра Южакова.

Незаконный бизнес процветал 10 лет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как рассказал НГС директор МУП «САХ» Александр Южаков, свалку пытались уничтожить много раз. Там был не только прием цветного металла, но и другие незаконные схемы. С ними системно боролись, но на месте старых появлялись новые — и так бесконечно.

— Мы нацелились кардинально закончить решение этого вопроса, направили уведомление собственнику участка. Мы сообщили, что обнаружена нелегальная свалка и совместно с собственником участка, а собственниками является администрация города, мы занялись ликвидацией этой свалки. То есть нам потребовалось три дня на работу и за три дня мы полностью ее ликвидировали, — рассказал Александр Южаков.

Свалка, как считают в МУП «САХ», организована лицам с криминальным прошлым. Как объясняет директор организации, чаще всего такие предприятия связаны с опасными людьми.

Поножовщина и угрозы

Организатор бизнеса скрылся Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В прошлом попытки избавиться от несанкционированного пространства чуть не привели к поножовщине. В этом году все прошло спокойно. Директору угрозы не приходили, но работникам о том, что могут быть негативные последствия их деятельности намекали.

В этом году помимо администрации и МУП «САХ» к ликвидации привлекли МВД и прокуратуру Новосибирской области. Сотрудники полиции вчера опросили работников, которые были в пункте приема и установили их личности.

— Организатора незаконного бизнеса застать не удалось. По словам работников, его никто никогда не видел, директивы и указания он дает через мессенджеры, — рассказали в МУП «САХ».

Теперь установление его личности — задача для полицейских.

Свалка создавала немало проблем сотрудникам полигона. По словам представителей регоператора, работники не говорили по-русски, круглосуточно пытались найти и вынести с полигона цветной металл. При этом они игнорировали замечания, работу спецтехники и создавали стрессовые ситуации для сотрудников легального полигона.

Как рассказал НГС директор МУП «САХ», проникновение на полигон — это административное правонарушение, но наказание за него очень мягкое.

С пунктами приема цветмета боролись с помощью канав Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Борьбу с неприятными соседями легальный полигон проводил разными способами. Например, чтобы сборщики цветмета не могли попасть на территорию — копали канавы. Потом разрушали их временные постройки, но это был не сильно эффективно.

— В прошлые разы вывозился мусор и отходы, а временные здания и сооружения — они вывозились только частично. На сегодняшний день они вывезены полностью, в том числе даже и основания в виде бетонных плит, — объяснил разницу Александр Южаков.

На въездах выроют канавы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как добавил директор, подобных пунктов в городе ни один десяток. Эта деятельность не настолько доходная, но очень стабильная. И по этой причине продолжает привлекать людей. Борьба с ними будет продолжена.

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