НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

ю-з.

 746мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Без домов с долгами
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Антибиотики нас не спасут
Как давать карманные деньги
Новости в Telegram
Экология Ликвидацию держали в тайне: рядом с Гусинобродским полигоном разобрали незаконную свалку

Ликвидацию держали в тайне: рядом с Гусинобродским полигоном разобрали незаконную свалку

С самовольно захваченной территории вывезли сараи, киоски и горы мусора

881
6 комментариев

Сегодня продолжают разбирать свалку

В Новосибирске начали разбирать незаконную свалку напротив Гусинобродского полигона. Она существовала там около 10 лет: обзавелась сарайчиками и киосками. Местные работники зарабатывали на цветмете, который собирали на полигоне. Это все не нравилось сотрудникам МУП «САХ» и свалку пытались уничтожить. Но в первый раз это чуть не закончилось поножовщиной. Поэтому сейчас пришлось организовать целую спецоперацию. Как уничтожают свалку и какая у нее история — в материале НГС.

Незаконный бизнес на ворованных люках и цветмете

Часть мусора отсортируют

25 октября напротив Гусинобродского полигона работают несколько бульдозеров и складывают мусор в КАМАЗы. Запах стоит жутко неприятный и тошнотворный. Несколько рабочих ходят среди берез и собирают мелкие остатки в пакеты. Как объясняет один из них, этот мусор стараются сортировать. Отдельно, например, собрали стекло.

— Тут были постройки стихийные, какие-то сараи. Их вчера снесли. Горы мусора были выше мен с головой. Их руками выносят, потому что техника подъехать не может из-за берез, — рассказал сотрудник высокого роста.

Уничтожать несанкционированную свалку, как выяснилось, начали еще вчера, 24 октября. До этого свалка существовала 10 лет. За годы существования на территории появилось несколько построек, которые, как и свалка, были абсолютно незаконны.

Территория занимала половину гектара

Дельцы оградили пространство цепочками и столбиками. Территорию в полгектара, по сути, просто захватили. Земля принадлежит администрации района.

Здесь, как рассказывают в МУП «САХ», принимали цветной металл, таскали ворованные люки с тротуаров и аккумуляторные батареи с автомобилей. Это была основная деятельность незаконного бизнеса, который по сути превратился в помойку.

На объекте работают 6 человек и несколько машин

Сейчас на входе висит поломанная табличка, на которой написано, что территорию охраняет собака. Среди мусора есть какие-то блокноты, одежда, удлинители, старые кнопочные телефоны и многое другое. Все это не связано с цветметом.

Недалеко стоит бетонный блок. Их было несколько и именно они создавали большую сложность для очистки местности. Но сейчас осталась только один и весь в земле — его достали. Сотрудники на наших глазах пытаются выкорчевать из земли металлические трубы.

Сегодня тут работают шесть человек, вчера было побольше — 12, но и работы осталось не так много. Весь собранный мусор везут на Гусинобродский полигон — через дорогу. Закончить планируют завтра, в субботу. Бывшие работники на свалке не появляются.

Тайная операция

За двое суток со свалки вывезли больше 20 КАМАЗов с мусором

В пресс-службе МУП «САХ» рассказали, что вчера на свалке провели самые глобальные работы. Отсюда увозили шины, мойки, огнетушители, казаны, туалеты и даже ларек. Как все это оказалось на захваченной территории — неизвестно.

+1

Операция по ликвидации свалки проходила совместно МУП «САХ», администрацией Дзержинского района и полицией. Это не первая попытка, когда пытаются избавиться от пункта приема цветмета напротив полигона.

— Бороться с незаконной свалкой мы решили в рамках правового поля. Помог также фактор неожиданности. Операцию держали в тайне, — процитировали в пресс-службе директора МУП «САХ» Александра Южакова.

Незаконный бизнес процветал 10 лет

Как рассказал НГС директор МУП «САХ» Александр Южаков, свалку пытались уничтожить много раз. Там был не только прием цветного металла, но и другие незаконные схемы. С ними системно боролись, но на месте старых появлялись новые — и так бесконечно.

— Мы нацелились кардинально закончить решение этого вопроса, направили уведомление собственнику участка. Мы сообщили, что обнаружена нелегальная свалка и совместно с собственником участка, а собственниками является администрация города, мы занялись ликвидацией этой свалки. То есть нам потребовалось три дня на работу и за три дня мы полностью ее ликвидировали, — рассказал Александр Южаков.

Свалка, как считают в МУП «САХ», организована лицам с криминальным прошлым. Как объясняет директор организации, чаще всего такие предприятия связаны с опасными людьми.

Поножовщина и угрозы

Организатор бизнеса скрылся

В прошлом попытки избавиться от несанкционированного пространства чуть не привели к поножовщине. В этом году все прошло спокойно. Директору угрозы не приходили, но работникам о том, что могут быть негативные последствия их деятельности намекали.

В этом году помимо администрации и МУП «САХ» к ликвидации привлекли МВД и прокуратуру Новосибирской области. Сотрудники полиции вчера опросили работников, которые были в пункте приема и установили их личности.

— Организатора незаконного бизнеса застать не удалось. По словам работников, его никто никогда не видел, директивы и указания он дает через мессенджеры, — рассказали в МУП «САХ».

Теперь установление его личности — задача для полицейских.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Свалка создавала немало проблем сотрудникам полигона. По словам представителей регоператора, работники не говорили по-русски, круглосуточно пытались найти и вынести с полигона цветной металл. При этом они игнорировали замечания, работу спецтехники и создавали стрессовые ситуации для сотрудников легального полигона.

Как рассказал НГС директор МУП «САХ», проникновение на полигон — это административное правонарушение, но наказание за него очень мягкое.

С пунктами приема цветмета боролись с помощью канав

Борьбу с неприятными соседями легальный полигон проводил разными способами. Например, чтобы сборщики цветмета не могли попасть на территорию — копали канавы. Потом разрушали их временные постройки, но это был не сильно эффективно.

— В прошлые разы вывозился мусор и отходы, а временные здания и сооружения — они вывозились только частично. На сегодняшний день они вывезены полностью, в том числе даже и основания в виде бетонных плит, — объяснил разницу Александр Южаков.

На въездах выроют канавы

Как добавил директор, подобных пунктов в городе ни один десяток. Эта деятельность не настолько доходная, но очень стабильная. И по этой причине продолжает привлекать людей. Борьба с ними будет продолжена.

Что еще почитать по теме?

Основателя компании «Тайгер-Сибирь» отправят в колонию — он похитил со свалки мусор на 200 миллионов.

«Фу, воняет»: возле Хилокского рынка настроили дешевых общежитий-бараков — как живут их соседи у ручьев с нечистотами.

Мэрия переделает проект планировки, чтобы изъять участок Хилокской улицы — там недавно снесли кафе.

ПО ТЕМЕ
Свалка Гусинобродский полигон САХ Ликвидация Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
48 минут
Цыгане?
Простой сибиряк
51 минута
"Ликвидацию держали в тайне" Кого именно тайно ликвидировали?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Дело не в том, что стали чаще подделывать подписи, об этом стали больше говорить»: новосибирский юрист объяснил скандалы вокруг УК
Анонимное мнение
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: мама восьмимесячной малышки назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

София Зборецкая,27

Роман,46

Андрей,36

Владимир,40

Такая уж она была,43

Anton,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление