«В Новосибирске лучше вообще не жить»: как читатели НГС выбирали лучший район города

Составили рейтинг районов Новосибирска. На каком месте ваш? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Почти двадцать тысяч просмотров набрал пост с рейтингом районов Новосибирска, который мы собирали на основе оценок и отзывов пользователей 2ГИС, а также комментариев риелторов.

В тройку лучших попали Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы. Чуть ниже расположились Первомайский, Советский, Октябрьский и Калининский. И замыкают список — Дзержинский, Кировский и Ленинский.

Мнения новосибирцев о рейтинге ожидаемо разделились. Одни согласились с результатами:

— Недавно переехали на левый берег. Удивилась, что он такой тëмный, — отметила читательница.

— Ленинский район очень неоднозначный. Живу у Монумента, тихо, красиво, метро рядом, лучшее место. Но куда-то дальше от центра не сунусь, — написала сибирячка.

— Я живу в Первомайском районе, с рейтингом согласна. Если из Первомайки никуда не ездить, то можно и выше оценку поставить, — подчеркнула Ольга.

— Левый берег очень даже ничего, кроме Затулинки. Там вечно все не слава Богу, — пожаловалась Лариса.

Другие поспорили с рейтингом.

— Единственное, что не нравится жителям Кировского района — пробки. Понастроили ЖК, а до метро невозможно добраться. А в основном у нас хорошо кругом: зелень, парки. Не сравнить с Центральным районом, как приезжаю туда, то задыхаюсь, — поделилась сибирячка.

— А чем хорош центр? Вечные пробки, загазованность, суета, — задался вопросом новосибирец.

— Ленинский контингент кем оценён? В Тихом центре 20 лет прожила, ходила с оглядкой: постоянные грабежи, драки. В Ленинском живу уже 15 лет, все спокойно, — рассказала читательница.

— Не поняла, а где Академгородок? Лучше него, мне кажется, ничего нет, — удивилась Мария, не увидев его выделенным из Советского района.

Были и те, кто просто поймал дзен и решил не влезать в спор.

— Все районы были бы хороши по-своему, если бы не мосты, дороги, освещение и парки. Заниматься надо городом, — заметила Татьяна.

— В Новосибирске лучше вообще не жить, — добавил еще один читатель.

— Каждый живет там, где ему более комфортно. Ну или как позволяют финансы, — рассудила Наталья.

Еще одной обсуждаемой темой стало высказывание главного тренера СКА Романа Ротенберга. Оказалось, никакие «эти ваши заграницы» ему не нужны — для него и его семьи Новосибирск лучше любого Парижа и Лондона.

Читатели НГС, кажется, не сильно в это поверили, но любовь к городу разделили. А некоторые сразу посоветовали переезжать сюда.

— Не люблю Ротенберга, но за эти слова ему респект, если не лукавит, — отметил Александр.

— Мне для качественного сравнения не хватает побывать в Лондоне и Париже, — заметил сибиряк.

— Так, может, ему переехать сюда? Я ему квартиру-студию сдам, — пошутила Марго.

— Добро пожаловать в Кировский район замечательного города Новосибирск, — радушно добавила Наталья.

Больше всего реакций набрал пост о метро. Да, не опять, а снова. В планах до 2030 года (дорогая «Спортивная», привет) есть строительство еще пять новых станций и метродепо. И если с «Молодежной», «Гусинобродской» и «Площадью Станиславского» все понятно, то «Троллейная» и «Северная» вызывают вопросы. При чем не только у нас, но и у экспертов. Почитать об этом подробнее можно тут.

А вот, как на планы властей реагируют читатели НГС:

— Давайте очередной раз обсудим и забудем, — отметила Елена.

— О, новую порцию спагетти подвезли, — пошутил Максим.

— Нужно метро на Затулинку и скоростной трамвай в Краснообск, — заметил новосибирец.

— Обещаем обещать, — поиронизировал Александр.

— Опыт Москвы нужно перенимать, а не строить по полям дешёвое и некачественное метро с недоделанными станциями и пересадкам, — добавил Владислав.

А больше всего репостов набрала подборка идей, чем заняться зимой. В ней мы собрали как варианты для активного отдыха, так и для тех, кто хочет просто расслабиться. В общем, каждый найдет себе что-то по душе.

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