«Нужны новые программы для профилактики сиротства»: что еще заявила Львова-Белова в Новосибирске

Львова-Белова обозначила цель: сократить число детей в спецучреждениях Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Сегодня, 13 ноября в Новосибирске работает федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова. В городе проходит съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Омбудсмен рассказала журналистам о целях своего визита. По ее словам, должны измениться как формы работы с семьями, находящимися в кризисе и уже лишенными родительских прав, так и подходы к помещению детей в специализированные учреждения.

— Все это, я уверена, приведет нас к результату по сокращению количества детей в учреждениях, как президент поставил задачу, на 25%. Потому что это тот показатель, который достижим. Это тот показатель, который отражает не игру цифр, а оказание грамотной помощи, — заявила Мария Львова-Белова.

Львова-Белова отметила, что ее команда посещает субъекты РФ в рамках всероссийской инспекции. Ревизоры проверяют государственные программы, в которых прописаны показатели по профилактике социального сиротства, а также бюджеты, государственные задания учреждений, работу органов опеки и комиссий по делам совершеннолетних.

Львова-Белова прибыла в Новосибирск 13 ноября Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











— Уже точно можем сказать, что по итогам будет изменение госзаданий. Будет переформатирование учреждений стационарного размещения детей на полустационарные выездные службы, на работу с семьями на дому. Это будут государственные программы, которые будут адресно работать на профилактику социального сиротства. Чтобы семьи у нас не разлучались, чтобы дети сохранялись в кровных семьях. И я хотела бы отметить, что наше исследование показывает, что угроза исходит непосредственно от родителей и требует разлучения семьи и ребенка, помещения его в стационары или к родственникам, всего в 2%. А все остальные случаи возможно отрабатывать без разлучения семьи и ребенка, — сообщила детский омбудсмен.

Также она добавила, что в стране требуется создание новых центров совместного пребывания детей и родителей.