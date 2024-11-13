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Город «Нужны новые программы для профилактики сиротства»: что еще заявила Львова-Белова в Новосибирске

«Нужны новые программы для профилактики сиротства»: что еще заявила Львова-Белова в Новосибирске

Федеральный детский омбудсмен приехала на съезд уполномоченных в Новосибирске

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23 комментария

Львова-Белова обозначила цель: сократить число детей в спецучреждениях

Сегодня, 13 ноября в Новосибирске работает федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова. В городе проходит съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Омбудсмен рассказала журналистам о целях своего визита. По ее словам, должны измениться как формы работы с семьями, находящимися в кризисе и уже лишенными родительских прав, так и подходы к помещению детей в специализированные учреждения.

— Все это, я уверена, приведет нас к результату по сокращению количества детей в учреждениях, как президент поставил задачу, на 25%. Потому что это тот показатель, который достижим. Это тот показатель, который отражает не игру цифр, а оказание грамотной помощи, — заявила Мария Львова-Белова.

Львова-Белова отметила, что ее команда посещает субъекты РФ в рамках всероссийской инспекции. Ревизоры проверяют государственные программы, в которых прописаны показатели по профилактике социального сиротства, а также бюджеты, государственные задания учреждений, работу органов опеки и комиссий по делам совершеннолетних.

Львова-Белова прибыла в Новосибирск 13 ноября

— Уже точно можем сказать, что по итогам будет изменение госзаданий. Будет переформатирование учреждений стационарного размещения детей на полустационарные выездные службы, на работу с семьями на дому. Это будут государственные программы, которые будут адресно работать на профилактику социального сиротства. Чтобы семьи у нас не разлучались, чтобы дети сохранялись в кровных семьях. И я хотела бы отметить, что наше исследование показывает, что угроза исходит непосредственно от родителей и требует разлучения семьи и ребенка, помещения его в стационары или к родственникам, всего в 2%. А все остальные случаи возможно отрабатывать без разлучения семьи и ребенка, — сообщила детский омбудсмен.

Также она добавила, что в стране требуется создание новых центров совместного пребывания детей и родителей.

Перед форумом Львова-Белова встретилась с вице-президентом ФХР и главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

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Новосибирск Мария Львова-Белова Сироты Детские дома Социальная служба
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Комментарии
29
Bream
17 минут
чтобы сиротства не было, у детей должны быть не только мамы, но и папы. а чтоб у них были папы, надо перестать стрелять
кулькулятр
19 минут
Лучшая программа для предотвращения сиротства - это прекращение огня в Украине.
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