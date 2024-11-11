Новосибирцев предупредили о перебоях электроснабжение — энергетики проведут учения

Перебои электроэнергии произойдут у жителей Кубовинского сельсовета под Новосибирском. С 12 ноября здесь пройду учения специалистов «Россети Новосибирск». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Тренировки персонала продлятся до 22 ноября. Для того, чтобы максимально приблизить условия учений к реальным, потребуются локальные отключения электроснабжения. Работы обещают проводить в будние дни и в рабочее время, чтобы не доставлять неудобств местным жителям.
В тренировках задействуют около 60 человек и более 20 единиц техники, в том числе автогидроподъемники, бурильно-крановые машины, экскаваторы.
Ранее в Новосибирске вечером жители Калининского района остались без электричества.