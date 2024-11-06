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Город «Район погрузился в темноту»: жители правого берега Новосибирска остались без электричества

«Район погрузился в темноту»: жители правого берега Новосибирска остались без электричества

Из-за аварии света нет в 56 зданиях

864
4 комментария

Света нет в домах на улицах Столетова, Макаренко, Дунаевского, Курчатова

В Новосибирске вечером 6 октября жители Калининского района остались без электричества. Как рассказа местная жительница Ксения, свет пропал еще 16:00.

— Позвонила в диспетчерскую службу, сказали, что какая-то авария. Весь район погрузился в полную темноту, — рассказала сибирячка.

Работы по восстановлению уже идут

По данным карты «Системы жизнеобеспечения Новосибирска», электричество отсутствует в 56 зданиях. Света нет в домах на улицах Столетова, Макаренко, Дунаевского, Курчатова.

На портале указано, что отключения электроэнергии произошло из-за аварии на Макаренко.

Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропало и электричество. Без света осталось 26 зданий.

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Комментарии
6
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
14 минут
Кто специально для молодых и не оч. семей свету выключили. Штоп рождаемость повышали и потели и смердели, фу, страмцы😼
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
11 минут
Ну вот и началось.... Трамп. Это его происки.
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