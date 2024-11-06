«Район погрузился в темноту»: жители правого берега Новосибирска остались без электричества

В Новосибирске вечером 6 октября жители Калининского района остались без электричества. Как рассказа местная жительница Ксения, свет пропал еще 16:00.
— Позвонила в диспетчерскую службу, сказали, что какая-то авария. Весь район погрузился в полную темноту, — рассказала сибирячка.
По данным карты «Системы жизнеобеспечения Новосибирска», электричество отсутствует в 56 зданиях. Света нет в домах на улицах Столетова, Макаренко, Дунаевского, Курчатова.
На портале указано, что отключения электроэнергии произошло из-за аварии на Макаренко.
Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропало и электричество. Без света осталось 26 зданий.