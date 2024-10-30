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Происшествия «Беда не приходит одна»: десятки домов остались без света на правом берегу Новосибирска — ранее тут пропало отопление

«Беда не приходит одна»: десятки домов остались без света на правом берегу Новосибирска — ранее тут пропало отопление

Под отключение попало около 30 зданий

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4 комментария

Свет пропал веером 30 октября

В Заельцовском районе Новосибирска помимо отопления, вечером 30 октября пропало еще и электричество. Об этом НГС рассказал местная жительница Наталья.

— Сидели без тепла, теперь еще и без света. Правду говорят, беда не приходит одна, — отметила сибирячка.

Восстановить электроэнергию планируют до 22:30

Как пишут очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», без света остались дома на Дачной, Северной и Красном проспекте.

По данным карты аварийных отключений Новосибирска, в Заельцовском районе без света осталось 26 зданий. Восстановить электроэнергию планируют до 22:30.

Сегодня в утром 30 октября произошла остановка насосов на ПНС-5. В результате часть домов в Заельцовском и Калининском районах остались без отопления. Под отключение попали 640 зданий.

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Комментарии
9
Алёна Свистоплясова
3 минуты
Ничего ничего. И это стерпят. Вам и пробки, и мосты, и метро и отопление отключили и электричество. А все одно.
Alx_nsk
6 минут
та отключение именно света? или все же электроэнергии?
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