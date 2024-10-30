«Беда не приходит одна»: десятки домов остались без света на правом берегу Новосибирска — ранее тут пропало отопление

Свет пропал веером 30 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Заельцовском районе Новосибирска помимо отопления, вечером 30 октября пропало еще и электричество. Об этом НГС рассказал местная жительница Наталья.

— Сидели без тепла, теперь еще и без света. Правду говорят, беда не приходит одна, — отметила сибирячка.

Восстановить электроэнергию планируют до 22:30 Источник: Система жизнеобеспечения Новосибирска











Как пишут очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», без света остались дома на Дачной, Северной и Красном проспекте.

По данным карты аварийных отключений Новосибирска, в Заельцовском районе без света осталось 26 зданий. Восстановить электроэнергию планируют до 22:30.