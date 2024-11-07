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Город «Мы старенькие, еле ходим»: в Новосибирске пассажиры смастерили остановку из дверцы от холодильника

«Мы старенькие, еле ходим»: в Новосибирске пассажиры смастерили остановку из дверцы от холодильника

Бабушкам приходится дожидаться автобусов на Падунской под дождем, на импровизированной лавочке

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51 комментарий

Импровизированная лавочка вышла низкой, не слишком удобной и совсем не красивой. Но это гораздо лучше, чем полное отсутствие скамеек

В Новосибирске жители Заельцовского района, пользующиеся остановкой Падунская, не дождались появления павильона и сами обустроили остановку. Об этом рассказали накануне читатели НГС, а фотожурналист Александр Ощепков запечатлел жутковатую конструкцию из мусора и палок.

Павильон на остановке Падунская, по словам читателей НГС, исчез еще весной:

— Почти целый год пассажиры сидят на… В общем там два пенька, а между ними дверь от холодильника. Сидят на ней грустные мужики, курят, ждут автобус, — рассказал читатель НГС в комментариях к новости об исчезновении вполне исправной остановки Вертковская.

Дожидаться транспорта на импровизированной лавочке приходится и пенсионерам. По словам местной жительницы Любови Александровны, новый павильон депутаты им пообещали уже к новому году (но это не точно).

— Я заявочку [депутатам] давала, а они не здесь поставили, а на Горбольнице. Здесь, сказали, делаем вот к новому году, — надеется Любовь Александровна. — А это вот жильцы сами сделали. Мы все уже старенькие, в основном, еле-еле ходим. Ну вот присели.

Доски, покрышка и дверца от холодильника формируют неповторимую стилистику на Падунской

На другой стороне улицы остановки тоже нет, и дожидаться автобусов пассажирам приходится, наслаждаясь осенней погодой.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, когда пассажиры получат павильон на Падунской (а заодно павильоны еще на десятке остановок, на которые пожаловались новосибирцы).

Ранее НГС писал о том, что красивый стеклянный павильон на остановке Спортивная отремонтируют после того, как его в очередной раз разгромили некультурные горожане. Менять остановку на вандалоустойчивую не хотят, потому что тогда она перестанет соответствовать единому стилю.

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Жители Заельцовского района, пользующиеся остановкой Падунская, не дождались появления павильона и сами обустроили остановку. Об этом рассказали накануне читатели НГС, а фотожурналист Александр Ощепков запечатлел жутковатую конструкцию из мусора и палок.

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Комментарии
51
mr.Mister.
1 час
Какие вам чемпионаты мира и т.д... Не смешите!
TheBestOfTheBestOfTheBest
1 час
Своих не бросаем!
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