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Город проблема Жителей возмутил путь до новой «Марии-Ра» на Потылицина в Новосибирске — но земля им не принадлежит

Жителей возмутил путь до новой «Марии-Ра» на Потылицина в Новосибирске — но земля им не принадлежит

Технический проезд провели через газон и прогулочные тротуары

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6 комментариев

Проезд к новому магазину «Мария-Ра» вызвал недовольство у местных

В Новосибирске к новому магазину «Мария-Ра» на улице Виталия Потылицына, 1 организовали проезд поверх газона и прогулочных дорожек. Жители оказались возмущены, считая, что нарушены права на их придомовую территорию, а также тем, что к зданию постоянно подъезжают машины на разгрузку, также недовольство вызывают мусор и шум. Компании-застройщик в свою очередь отмечает, что жителей спрашивать и не были должны: эта территория им не принадлежит, а аллею возле магазина создана на средства застройщика.

Жильцы рассказали о своем недовольстве корреспонденту НГС. Например, живущая непосредственно над местом для разгрузки товара Елена заявляет, что шум и гарь от автомобильных двигателей идет ей прямо в окно.

— Магазин строили [на придомовой территории] без нашего желания и нашего согласия. Изначально между пятым и четвертым подъездом (подъезды в этом доме — отдельно стоящие здания. — Прим. ред.) была сделана просто крыша и дырявые стены. Стояло это все несколько лет никому не нужное. Потом приехали строители и молча начали строить магазин, — жалуется Елена.

Слева — технический подъезд для машин, справа — дверь в магазин, прямого прохода к которому нет

Также местных задело то, что технический проезд к дому проложили через пешеходные дорожки прямо по скверу, где они высаживали цветы.

Строительство дороги к магазину через сквер. Фото, сделанное жильцом дома из окна

Люди отмечают, что грузовики проезжают и по газону, и даже паркуются там. По газону идут и покупатели: прямой дороги ко входу в магазин нет.

— Можно пройти ко входу магазин по дороге, которую сделали для разгрузки с машин, но вдоль магазина обычно все перерыто паллетами, — пояснила журналисту другая жительница дома Татьяна Аверина.

Один из грузовиков у дома попался на неправильной парковке

Местные говорят, что неоднократно разговаривали на этот счет с руководством магазина, но ничего не меняется.

Запрос, сделанный журналистом в «Марию-Ра» 28 октября, на момент публикации материала остался без ответа.

В пресс-службе строительной Группы компаний «Дискус» прокомментировали ситуацию и пояснили, по договору аренды земельный участок (по адресу ул.Потылицына 1) выделен под строительство многоквартирных домов в том числе со встроенно-пристроенными помещениями. В разрешении на строительство от 28 апреля 2012 года указаны корпуса №3,5 жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями. Общая площадь пристроенных помещений №2,4,6 к жилому дому составляет 1421 кв. м.

В договоре паенакопления, указано, что дом Потылицына, 1, в котором люди покупают квартиру — это один дом и он состоит из девяти блок-секций, шесть из них жилые, остальные общественного назначения. То есть право на земельный участок и помещения общественного назначения (магазины) возникло до заключения договора паенакопления с пайщиками — жителями дома. Право собственности по договорам паенакопления зарегистрировано в Росреестре.

Если оспаривать право на земельный участок под магазин, то надо оспаривать договоры паенакопления, в которых указаны данные блок-секции.

Возможно те, кто жалуются, забыли прочитать договор паенакопления, по которому у них возникло право собственности на их квартиры, отметили в компании.

Аллея перед домом была построена группой компаний «Дискус» на собственные средства. Деньги пайщиков не привлекались. Прав на земельный участок, на котором расположена аллея у жителей дома Потылицына, 1 нет, заключили в «Дискусе».

Также в компании отметили, что следов от машин, которые ездят по газонам, а также мусора около магазина обнаружено не было, машинам предписано глушить двигатели.

Очевидцы утверждают, что эти правила не выполняют

В мае НГС рассказал, как водителя автобуса наказали за то, что он решил объехать пробку по газону на улице Троллейная. Инцидент попал на камеру.

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Мария-Ра Жители против МЖК Машины на газонах Сквер
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Комментарии
6
Почётный гражданин Левосибирска
32 минуты
Пусть пишут жалобу Трампу в Белый дом.
Гость
25 минут
Какие страшные дома и ужасный жилмассив! Разве там могут жить люди? 😲
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