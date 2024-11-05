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Город В Новосибирске на 10–20% могут вырасти цены на новогодние ели — с чем это связано

В Новосибирске на 10–20% могут вырасти цены на новогодние ели — с чем это связано

Дефицита на ели не предвидится

642
15 комментариев

В прошлом году один метр ели стоит 1 тысячу рублей

В Новосибирске в этом году на 10–20% могут вырасти цены на новогодние ели. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

По данным министерства, в 2023 году новогодние деревья продавали в среднем по 1 тысячи рублей за метр, то в 2024 году за метр придется отдать до 1,5 тысячи рублей. По словам экспертов, подорожание связано с ростом издержек на логистику, а также увеличением стоимости топлива и аренды складов.

— Такой вариант в нашем регионе вполне возможен. Увеличение стоимости новогодней ели связано с повышением стоимости на горюче-смазочные материалы, бензин и т. д. Так что просим не переживать, если цены действительно вырастут на 10–20%, — прокомментировал и. о. заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Максим Яковлев.

При этом в Минприроды отметили, что дефицита на ели не предвидится.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, когда на площади Ленина появится главная новогодняя елка в этом году.

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Комментарии
18
Урлулуууу
37 минут
Да идите на три буквы уже,серьезно
Гость
25 минут
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