«Я бы еще визу сделал сюда, чтобы никого не пускать»: новосибирцы поспорили из-за туристического налога

Туристический налог в Новосибирске начнет действовать в 2025 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

На этой неделе читатели НГС активнее всего обсуждали пост о туристическом налоге в Новосибирске. Да-да, местные власти убеждены, что в нашем городе достаточно достопримечательностей, развлечений и природных красот, чтобы привлечь путешественников. Так что с 2025 году владельцы гостиниц будут платить 1%, в 2026 году — 2%. А затем ставку планируют поднимать до 2029 года.

На что именно пойдут полученные от налога деньги, пока не решили, но новосибирцы уже делятся мнениями в комментариях.

— Конечно, за такое великолепие обязательно надо платить. Понимаю возмущение людей, жалко делиться нашими красотами, но нас учили в детстве не быть жадными. А тут хоть копеечка в бюджет, — пошутила Ирина.

— Это ещё мусор и крыс не учли, — отметил читатель.

— Это отдельный тариф, — добавила Ирина.

— Какой налог, город недостроев и пробок — если только для этого туры устраивать, чтобы смотрели и радовались, что у них до этого еще не дошло! Многие вынуждены просто проезжать через наш город, потому что в третьем городе в стране нет до сих пор объездной дороги, вот стоят в пробке и смотрят на серые «достопримечательности», — считает Андрей.

— Туристы приехали, постояли в пробке, чтобы далее посмотреть на огороженные ямы во дворах, недостроенный мост и станцию «Спортивная», а затем на прощание постояли ещё разок в пробке и уехали домой. Ну и, естественно, всё это оплатили, — заметила Наталья.

— Извиняюсь спросить, а что такого в есть в Новосибирске, чтобы туристы за это платили? Пробки, мосты платные недостроенные, грязь и лужи? Да нам самим надо туристам доплачивать, чтоб они к нам ездили, — заключила читательница.

Кстати, нашлись и те, кто все-таки поддержал инициативу властей.

— Вы все даже не представляете, какой трафик сейчас в Новосибирск из туристических групп. В основном, конечно, на каникулах. У нас есть на что посмотреть и не только из автобуса. Летом я поработала, наверное, с десятком групп из Забайкалья. Вчера были ребята из Абакана, сегодня — Тюмень. Часто Кемерово, Юрга, Иркутск. Были люди из Калининграда, Владивостока… В общем, сейчас очень многие к нам приезжают, — поделилась Анна.

— В центре каждый день группы, много китайцев и жителей других городов. А налог… ну самих горожан он не коснется. Если приехал в гостишку, то часть платы отскочит в этот налог, — заметил читатель.

— Много приезжают из соседних регионов, вплоть до Красноярска. Основная программа: Красный проспект, зоопарк, аквапарк и так далее. Кому интересно — экскурсии в Академгородок, по НИИ, музею Ж/Д техники, — добавил новосибирец.

А вот больше всего комментариев набрал пост о соседском конфликте во дворе дома на Псковской, 3. Как рассказал читатель НГС Максим, на него и его жену чуть не накинулись с ножом двое мужчин. Их не устроило, что щенок новосибирца во время прогулки был без намордника. Один из нападавших даже хотел взяться за топор. До поножовщины не дошло, но Максим все равно обратился в полицию, чтобы написать заявление на скандального соседа.

Но тут мнения читателей НГС разделились.

— Тут, видимо, не один намордник нужен. Да и приличнее всего себя вела собака, — прокомментировал действия людей Евгений.

— Человек вышел погулять с собакой, тем более щенок… Чего они пристали к человеку? Точно неадекватные, — заметил другой читатель.

— Если собака без намордника, то это не повод кидаться на человека с ножом, а потом с криками бежать за топором, — добавила Маруся.

— Вывод: заводите кошек, — пошутила Карина.

— Там же видно, что щенок ластится и сам боится, отбегает в сторону, — заключила Татьяна.

Другие читатели убеждены, что хозяин собаки не прав.

— Собака крупная, бойцовская. Почему без намордника? И хозяин еще возмущается, — заметил Сергей.

— Это щенок 4 месяца! Вы в своём уме?! — возразила ему Ольга.

— Да хоть один месяц, это не йорк, — парировал новосибирец.

— Завел собаку, тем более такую, — соблюдай правила. Пса очень сложно приучить потом к наморднику, если не сделать этого сразу, — отметил Дмитрий.

Самым пересылаемым стал пост о ценах на билеты на «Щелкунчика» в НОВАТ. Еще в начале этой недели место в нулевом ряду на вечерний показ 31 декабря обошлось бы 35 тысяч рублей, сейчас — уже в 40 тысяч рублей. Самый дешевый билет стоит 5 тысяч рублей (но, кажется, без бинокля там делать нечего).

В комментариях читатели НГС тоже поделились мнениями:

— Как же простому народу с зарплатой в 40 тысяч сходить окультуриться и прикоснуться к прекрасному? — задается вопросом Марина.

— Надо брать, что ж поделать, — шутит Ирина.

— Цены на билеты поднялись, особенно на Щелкунчика, за счет москвичей и театрального туризма. Значит, людям по карману приехать на спектакль за такие деньги. А театру на развитие и зарплаты артистам. Спрос рождает предложение. Не брали бы по такой цене и не было бы ее, — заметила читательница.

— И ведь раскупят же, — отмечает Евгения.

— У нас в семье трое детей, и вот чтобы всем вместе сходить за самые дешёвые билеты, приготовить 30 тысяч рублей?! Товарищи, это финиш, — удивляется Светлана.

Самое милое на этой неделе — пост с белочками из «Березовой рощи». Они уже подготовились к зиме и сменили рыжие шубки на серые. Кстати, они уже давно привыкли к людям и с удовольствием принимают угощения. Так что если захотите прогуляться до наступления холодов, то загляните в парк. И свежим воздухом подышите, и белочек покормите.

Из нового на этой неделе — проект НГС в Telegram-канал Поиск | NGS.RU | Работа Новосибирск, который превратит ваш поиск работы в удовольствие. Там мы собрали: