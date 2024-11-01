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Город Огромный рекламный видеоэкран снесли у НОВАТа — он находился там незаконно

Огромный рекламный видеоэкран снесли у НОВАТа — он находился там незаконно

В центре Новосибирска снесли незаконный видеоэкран

2 043
22 комментария

Экран демонтировали 31 октября

В центре Новосибирска у НОВАТа снесли незаконный рекламный видеоэкран. Мэрия судилась несколько месяцев.

Как сообщили в телеграм-канале мэрии, управление художественного облика добилось демонтажа незаконной рекламы у театра. Разместила щит компания «Рекламные технологии» без разрешения, добавили в администрации. Власти отправили предписание о демонтаже, но организация не согласилась и пошла в суд.

— Суд встал на сторону мэрии и вынес 19 июля текущего года решение об отказе оператору в удовлетворении его требований. 11 октября апелляционная инстанция решение Арбитражного суда Новосибирской области также оставила без изменений, — объяснили в пресс-центре мэрии.

В документах суда указано, что договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции около НОВАТа не заключался, разрешение на его установку не выдавали.

По итогу вчера, 31 октября, «Рекламные технологии» демонтировали щит.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Рекламные технологии» образовано в 2002 года. Директором числится Сергей Селезнев, конечными владельцами указаны Сергей Кириков (73,34%), Константин Валов (18,26%), Андрей Козловский (5%) и Евгений Пищальников (2,4%). На конец 2023 года выручка компании составила 899,8 миллиона рублей, чистый убыток — 106,3 миллиона рублей.

На момент публикации дозвониться до компании не получилось, НГС направил запрос в мэрию и «Рекламные технологии».

Еще два года назад депутаты, общественники и чиновники обсудили, что время рекламных конструкций ушло и от них стоит избавиться.

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Комментарии
22
трям-брям
48 минут
Интересно, а часы на здании мерии законно висят? А то окажется, что незаконно. Вот смеху-то будет.
Гость
56 минут
Стоял он там понимаешь много лет, и только недавно мэрия вдруг узнала, что стоит он там незаконно :)))
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