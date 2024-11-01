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Город В СГК сообщили, когда доделают теплотрассу на улице Оловозаводской — жители ждут уже месяц

В СГК сообщили, когда доделают теплотрассу на улице Оловозаводской — жители ждут уже месяц

Потерпеть придется еще две недели

597
12 комментариев

Так выглядит теплотрасса через месяц после даты завершения работ

В СГК прокомментировали затянувшийся ремонт теплотрассы в Кировском районе. Они пообещали, что для завершение работ потребуется не больше двух недель.

Жители левобережья в группе «Типичный Кировский | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» жалуются на затянувшиеся работы по ремонту теплотрассы на улице Оловозаводской.

— Они должны были закончиться месяц назад, — пишут возмущенные новосибирцы.

В «Сибирской генерирующей компании» на запрос НГС по этому поводу ответили, что «теплотрасса включена в работу и на режим теплоснабжения жителей не влияет».

— Завершим работы на участке и восстановим благоустройство в течение двух недель, — пообещали в ресурсоснабжающей компании.

23 октября НГС в фоторепортаже показал, как выглядяли перерытые участки, где вышли все сроки завершения работ.

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Комментарии
12
ральф
11 минут
Про Петропавловскую уже писать перестали. Без отопления и горячей воды живём.
Гость
19 минут
А на С.Шамшиных что? Центр города весь стоит четвертый месяц , на ремонте теплотрассы 2 чел копошатся и больше никого уже вторую неделю. Когда зарывать то будут и дорогу открывать?
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