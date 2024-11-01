В СГК сообщили, когда доделают теплотрассу на улице Оловозаводской — жители ждут уже месяц

В СГК прокомментировали затянувшийся ремонт теплотрассы в Кировском районе. Они пообещали, что для завершение работ потребуется не больше двух недель.
Жители левобережья в группе «Типичный Кировский | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» жалуются на затянувшиеся работы по ремонту теплотрассы на улице Оловозаводской.
— Они должны были закончиться месяц назад, — пишут возмущенные новосибирцы.
В «Сибирской генерирующей компании» на запрос НГС по этому поводу ответили, что «теплотрасса включена в работу и на режим теплоснабжения жителей не влияет».
— Завершим работы на участке и восстановим благоустройство в течение двух недель, — пообещали в ресурсоснабжающей компании.
23 октября НГС в фоторепортаже показал, как выглядяли перерытые участки, где вышли все сроки завершения работ.