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Город Нарушение в 45 дворах: новосибирская прокуратура возбудила дело на главу МУП «САХ» из-за проблем с вывозом мусора

Нарушение в 45 дворах: новосибирская прокуратура возбудила дело на главу МУП «САХ» из-за проблем с вывозом мусора

И. о. министра ЖХК Новосибирской области Назарову объявили предупреждение

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10 комментариев

Заместитель прокурора области Александр Рудь провел совещание

Новосибирская прокуратура провела проверку из-за многочисленных жалоб жителей на несвоевременный вывоз мусора. В результате ведомство вынесло представление директору МУП «САХ» Александру Южакову, а также объявила предупреждение исполняющему обязанности министра ЖКХ региона Евгению Назарову.

Поручение провести проверку в Новосибирске дал прокурор области Александр Бучман. 29 и 30 октября в городе прошли рейды с участием прокуроров и сотрудников регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов МУП «Спецавтохозяйство».

— В ходе выездов установлены факты несвоевременного и некачественного оказания коммунальной услуги по 45 адресам, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После этого заместитель прокурора области Александр Рудь провел совещание с участием и. о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгением Назаровым, руководителями областных управления Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции, представителями мэрии, регионального оператора и перевозчиков.

По итогам совещания руководителю министерства объявили предостережение о недопустимости нарушения закона, а директору МУП «САХ» Александру Южакову внесли представление об устранении выявленных во время рейдов нарушений.

Кроме того, в отношении Александра Южакова возбудили дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства).

Регоператора обязали в ближайшее время вывести все отходы с контейнерных площадок.

24 октября жители жаловались на невывоз мусора во дворе между домами № 58/1 и 56/1 на улице Трикотажной. Подъезду мусоровозов мешала разрытая теплотрасса.

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Комментарии
11
TheBestOfTheBestOfTheBest
17 минут
"Александр Рудь провел совещание с участием и. о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгением Назаровым, руководителями областных управления Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции" Последние то там зачем?! Абсолютно бесполезная организация. Странно что явились, могли бы как всегда отписаться, что это все не в их компетенции.
Светлана В-ва
10 минут
учитывая что в НСК всегда ветер, то эта красота везде летает.
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