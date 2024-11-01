Нарушение в 45 дворах: новосибирская прокуратура возбудила дело на главу МУП «САХ» из-за проблем с вывозом мусора

Заместитель прокурора области Александр Рудь провел совещание Источник: Прокуратура Новосибирской области











Новосибирская прокуратура провела проверку из-за многочисленных жалоб жителей на несвоевременный вывоз мусора. В результате ведомство вынесло представление директору МУП «САХ» Александру Южакову, а также объявила предупреждение исполняющему обязанности министра ЖКХ региона Евгению Назарову.

Поручение провести проверку в Новосибирске дал прокурор области Александр Бучман. 29 и 30 октября в городе прошли рейды с участием прокуроров и сотрудников регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов МУП «Спецавтохозяйство».

— В ходе выездов установлены факты несвоевременного и некачественного оказания коммунальной услуги по 45 адресам, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После этого заместитель прокурора области Александр Рудь провел совещание с участием и. о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгением Назаровым, руководителями областных управления Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции, представителями мэрии, регионального оператора и перевозчиков.

По итогам совещания руководителю министерства объявили предостережение о недопустимости нарушения закона, а директору МУП «САХ» Александру Южакову внесли представление об устранении выявленных во время рейдов нарушений.

Кроме того, в отношении Александра Южакова возбудили дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства).

Регоператора обязали в ближайшее время вывести все отходы с контейнерных площадок.