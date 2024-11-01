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Город Жителям Кольцово запретили ходить в лес — в районе пройдет серия взрывов

Жителям Кольцово запретили ходить в лес — в районе пройдет серия взрывов

Весь ноябрь будут проводиться и стрельбы

1 656
11 комментариев

Жителей просят быть аккуратными и не ходить в лес

На полигоне «Кольцово» НВВКУ сегодня, 1 ноября, будет проводиться подрыв неразорвавшихся боеприпасов и уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщает МКУ «Светоч».

— В целях предотвращения несчастных случаев информируем вас о запрещении нахождения в лесных массивах вдоль границ полигона и запрещении прохода и проезда на территорию военного объекта! — предупредили спасатели.

В течение всего ноября, кроме субботы и воскресенья, на полигоне НВВКУ будут проводить боевые стрельбы и водить боевые машины в дневное и ночное время. Днем — с 09:00 до 14:00, ночью — с 19:00 до 23:00. Жителей просят быть аккуратными.

10 октября серия взрывов прошла под Новосибирском на карьерах.

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Новосибирская область Кольцово Полигон Наукоград Кольцово Взрывы Боеприпасы Лес
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Комментарии
12
Светлана В-ва
44 минуты
что значит аккуратными? Посты, заграждения, оповещение. А то будет Четвертый блиндаж.
Гость
44 минуты
На своем полигоне пусть делают что хотят, но лес им не принадлежит, он общий
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