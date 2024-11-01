Жителям Кольцово запретили ходить в лес — в районе пройдет серия взрывов

На полигоне «Кольцово» НВВКУ сегодня, 1 ноября, будет проводиться подрыв неразорвавшихся боеприпасов и уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом сообщает МКУ «Светоч».

— В целях предотвращения несчастных случаев информируем вас о запрещении нахождения в лесных массивах вдоль границ полигона и запрещении прохода и проезда на территорию военного объекта! — предупредили спасатели.

В течение всего ноября, кроме субботы и воскресенья, на полигоне НВВКУ будут проводить боевые стрельбы и водить боевые машины в дневное и ночное время. Днем — с 09:00 до 14:00, ночью — с 19:00 до 23:00. Жителей просят быть аккуратными.