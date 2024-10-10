«Просим сохранять спокойствие»: серия взрывов пройдет под Новосибирском

Работы проведут на Чернореченском карьере Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 10 октября, в Искитимском районе проведут взрывные работы на карьере. Об этом сообщает группа «Служба гражданской защиты населения г. Искитима» в соцсети «ВКонтакте».

Работы пройдут в карьере ЗАО «Чернореченский карьер». Период выполнения — с 12:00 до 17:00 часов по местному времени.

— Запланировано проведение взрывных работ. Просим вас сохранять спокойствие, — говорится в сообщении группы.

ЗАО «Чернореченский карьер» — предприятие, которое работает в Новосибирской области уже 90 лет. Судя по постам в группе «Служба гражданской защиты населения г. Искитима», взрывные работы на карьере предприятия проводят регулярно.