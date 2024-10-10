«Просим сохранять спокойствие»: серия взрывов пройдет под Новосибирском

Сегодня, 10 октября, в Искитимском районе проведут взрывные работы на карьере. Об этом сообщает группа «Служба гражданской защиты населения г. Искитима» в соцсети «ВКонтакте».
Работы пройдут в карьере ЗАО «Чернореченский карьер». Период выполнения — с 12:00 до 17:00 часов по местному времени.
— Запланировано проведение взрывных работ. Просим вас сохранять спокойствие, — говорится в сообщении группы.
ЗАО «Чернореченский карьер» — предприятие, которое работает в Новосибирской области уже 90 лет. Судя по постам в группе «Служба гражданской защиты населения г. Искитима», взрывные работы на карьере предприятия проводят регулярно.
Ранее НГС писал о том, что жители села под Новосибирском воюют с самосвалами с соседнего карьера.