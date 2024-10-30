«Давление улетело в дома»: стала известна причина крупной коммунальной аварии в Новосибирске

Авария произошла сегодня, в 6:30 утра Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков назвал причину аварии в Заельцовском и Калининском районах.

Дмитрий Зайков во время сессии Горсовета рассказал, что сегодня произошла большая авария, работы по ее устранению ведутся. Глава департамента отметил, что сегодня в 6:30 утра остановилась перекачивающая насосная станция ПНС-5 — вывод ТЭЦ-4 на улице Кузьмы Минина.

— Увеличенное давление улетело в систему теплоснабжения, вплоть до того, что лопнули батареи в домах. Авария произошла у СГК по причине протечки насоса, водой затопило ПНС, замкнула электропроводка, насосы остановились, — объяснил Дмитрий Зайков.

Сейчас, по данным начальника департамента ЖКХ, от отопления отключены 470 домов, тепла нет в социальных объектах, и тех, которые принадлежат юрлицам, их порядка 100. Из-за аварии в мэрии создали штаб.