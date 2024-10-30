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«Давление улетело в дома»: названа причина коммунального ЧП

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Город ЧП на Минина «Давление улетело в дома»: стала известна причина крупной коммунальной аварии в Новосибирске

«Давление улетело в дома»: стала известна причина крупной коммунальной аварии в Новосибирске

В домах полопались трубы

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6 комментариев

Авария произошла сегодня, в 6:30 утра

Начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков назвал причину аварии в Заельцовском и Калининском районах.

Дмитрий Зайков во время сессии Горсовета рассказал, что сегодня произошла большая авария, работы по ее устранению ведутся. Глава департамента отметил, что сегодня в 6:30 утра остановилась перекачивающая насосная станция ПНС-5 — вывод ТЭЦ-4 на улице Кузьмы Минина.

— Увеличенное давление улетело в систему теплоснабжения, вплоть до того, что лопнули батареи в домах. Авария произошла у СГК по причине протечки насоса, водой затопило ПНС, замкнула электропроводка, насосы остановились, — объяснил Дмитрий Зайков.

Сейчас, по данным начальника департамента ЖКХ, от отопления отключены 470 домов, тепла нет в социальных объектах, и тех, которые принадлежат юрлицам, их порядка 100. Из-за аварии в мэрии создали штаб.

НГС в режиме онлайн следит за тем, как устраняют аварию.

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Коммунальная авария Коммунальное ЧП
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Комментарии
8
С левого берега
4 минуты
А ведь еще морозы не пришли... Сочувствую жителям правого берега, остается только надеяться что быстро устранят аварию. Мы на левом берегу пережили в январе аварии.
Татьяна 53
1 минута
Началось в деревне утро.
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