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Город «Пошла душ принять, на спину уже не хватило»: в Новосибирске жители пятиэтажки два года мучаются из-за перебоев с горячей водой

«Пошла душ принять, на спину уже не хватило»: в Новосибирске жители пятиэтажки два года мучаются из-за перебоев с горячей водой

В СГК назвали причины проблем с горячей водой в пятиэтажке Новосибирска

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4 комментария

Теплая вода бежит из крана максимум два раза в сутки, и то лишь несколько минут

Жители дома № 8 по Комсомольскому проспекту в Новосибирске заявили, что два года мучаются из-за отсутствия горячей воды.

— Мы в этом доме живем 55 лет. И вот уже два года почти не видим горячей воды. Включаем горячую, а из крана бежит холодная вода, скачаем ведер семь-восемь, пойдет тепленькая. Сильно горячей не бывает, как было раньше. Несколько минут пройдет — и снова холодная. На 5 минут появляется, потом полдня ее нет, а там, может быть, дадут, а может быть, нет, — рассказала редакции НГС 86-летняя жительница дома Валентина Михайлова. — Вчера пошла душ принять, спустила воду, пошла тепленькая, но на спину уже не хватило.

В ночное время, по словам сибирячки, горячей воды теперь не бывает вообще никогда.

—  Это второй год они нас так мучают. Пять квартир, два стояка. И вы знаете, здесь в трёх квартирах малолетние дети живут, да и мы — пенсионеры. И все, кто бы им не звонил, кто бы не спрашивал, ничего добиться не могут. Я тоже ходила на прием в нашу УК, а мне, слава богу, 86 лет, — отметила пенсионерка.

Жильцы дома уже писали письма в свою управляющую компанию, в Государственную жилищную инспекцию, а также обратились к депутату на округе. Дом, о котором идет речь, — это кирпичная четырехподъездная пятиэтажка 1969 года строительства. Она располагается в Железнодорожном районе. Ею управляет «ДОСТ-Н».

Директор управляющей компании «ДОСТ-Н» Ирина Сухарева рассказала НГС, что проблема не на их стороне.

— Там нет циркуляционного трубопровода со стороны ресурсоснабжающей организации — «НТСК». Как только они сделают, мы свою часть выполним. Их, к сожалению, насос не спасёт. Если я насос поставлю, увеличится расход. У них другая проблема начнётся: платежи, — заверила Ирина Сухарева.

В «Сибирской генерирующей компании», в которую входит «НТСК», признали, что проблема действительно есть.

— В низкие часы водозабора, действительно, в доме №8 на проспекту Комсомольскому, наблюдается проблема с качеством ресурса — температура горячей воды снижается. Проблема многолетняя. Причина этому — сохранившаяся старая схема горячего водоснабжения, — ответили в СГК на вопрос НГС.

Это концевой дом от центрального теплового пункта (ЦТП), линии циркуляции горячего водоснабжения в теплосети и в доме отсутствуют, уточнили энергетики.

— Чтобы повысить качество ресурса, «Новосибирская теплосетевая компания» реализует программу по восстановлению линий циркуляции горячего водоснабжения, которая рассчитана на несколько лет. Рассмотрим возможность включения данного ЦТП, в программу реконструкции в ближайшее время, — добавили в Сибирской генерирующей компании.

По данным муниципальной карты, к началу октября тепла не было в 255 жилых домах Новосибирска. А два самых больших многоквартирника у метро «Площадь Маркса» оставались без горячей воды с лета.

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Комментарии
4
Мрр
42 минуты
А что случилось? Наверно новые высотки по Шамшурина подключили. Хотя, нет, не может быть, там же все просчитано, не должно такого быть)))
Гость
42 минуты
А ничего, что НТСК обязано обеспечить подачу ресурса соответствующего нормативу? Им надо как иск подать с обязанием НТСК обеспечить подачу надлежащего ресурса, а если не будут выполнять решение суда, установить штраф -10 000 за каждый день просрочки исполнения решения суда. Есть же суд.практика в городе. УК конечно не будет этим заниматься (что отношения с "партнёром" портит), а вот инициативная группа жильцов может!
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