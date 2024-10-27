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Город обзор «Что там? НЛО приземлилось?»: как новосибирцы пытаются выбраться из второго «кольца Ада» на пощади Кирова

«Что там? НЛО приземлилось?»: как новосибирцы пытаются выбраться из второго «кольца Ада» на пощади Кирова

Новости недели, которые жители города активнее всего читали, комментировали и пересылали друг другу.

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5 комментариев

Ремонт трамвайных путей планируют закончить до 29 октября

На этой неделе новосибирцы активнее всего обсуждали появление второго «кольца ада» в Новосибирске. На площади Кирова начали ремонтировать трамвайные пути, поэтому теперь улица Петухова стоит в пробках в любое время суток.

— В понедельник можно оставаться дома, потому что выбраться с Затулинки будет невозможно. Либо пешком переходить кольцо, — отмечает Галина.

— Утром ещё 6.30 не было, а Петухова уже стоит из-за этого ремонта. Реально, новое кольцо ада, — пишет Анна.

—  Где регулировщики этого хаоса на площади? —  задается вопросом Сергей.

— Там реально кольцо ада. Просто вчера ехала 2 часа то, что можно проехать за 15 минут, — утверждает читательница.

— Площадь Труда уже тихо стоит в сторонке по сравнению с площадью Кирова. Это реально кольцо Ада. Когда уже поставят светофоры? Ездить невозможно просто, — жалуется Евгений.

— Просто Левый берег тотально парализован в пробках весь год. Кому за эти решения премия полагается и почетная грамота? — шутит Анна.

Подобная проблема происходит даже на выходных. Пользователи 2ГИС негодуют в комментариях.

— Пробкосибирск не перестает удивлять, — пишет новосибирец.

— Надеюсь, из окон виден масштаб трагедии, — отмечает Александр.

— Кто ближе к кольцу? Что там? НЛО приземлилось? — спрашивает Алёнка.

А больше всего комментариев набрал пост о брошенном щенке метиса стаффордширского терьера. Двухмесячного малыша везли в подарок, но женщина отказалась от него. Тогда владельцы не придумали ничего лучше, чем оставить животное в электричке.

Душераздирающий момент, кстати, попал на камеры. Но не переживайте сильно, малыша уже забрали волонтеры и даже нашли ему любящую семью.

Ну и не будем долго о грустном. В мэрии вот уже вовсю готовятся к Новому году, потому что в середине октября Первомайский сквер начали украшать гирляндами. Пост об этом, кстати, набрал почти восемьсот реакций. Но мнения читателей НГС разделись: пока одни радуются, что город начинает преображаться к празднику, другие — жалуются, что улицы наряжают слишком рано.

— Ну и какой это праздник, если начинают украшать за 2,5 месяца до, и потом ещё всё это месяца 1,5 остаётся? — задается вопросом Ольга.

— Ну а почему нет? Темнеет рано, светает поздно, а так красиво будет хотя бы в темноте, — отвечает ей Ксения.

— Лайфхак: ёлочные украшения и главную ёлку не убирать и не разбирать, — отмечает Асия.

— А на Красном, Вокзальной и Октябрьской магистралях гирлянды круглый год, там буквально вечный праздник. Вот что значит администрации лень заморачиваться со снятием и ремонтом. Так и болтаются грязные, пыльные, уже и глаза к ним привыкли, всё как-то притупилось, — добавляет читательница.

Почти девяносто тысяч просмотров набрал пост о русском кино, которое совсем скоро выйдет в прокат. И даже если вы смотрите только зарубежные фильмы, все равно рекомендуем посмотреть подборку — эти сюжеты точно стоят вашего внимания.

И последнее — то, что читатели НГС пересылали друг другу чаще всего. На этой неделе это рецепты из тыквы. Сейчас как раз разгар, поэтому советуем сохранить пост, чтобы порадовать себя или гостей чем-нибудь вкусненьким и полезным.

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Новосибирск Пробки Площадь Кирова Первомайский сквер Украшение города Животные Фильмы
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Комментарии
7
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
27 минут
Энэ, энэ, энэло энэло, снова на экранах ПВО, энэ энэ энэло, энэло....😏
Гость
34 минуты
У нас на Родниках лучше, кольцо свободно
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