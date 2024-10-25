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Город Жители левого берега Новосибирска остались без воды — под отключения попало семь улиц

Жители левого берега Новосибирска остались без воды — под отключения попало семь улиц

В аварийной службе сообщили, что произошла протечка на сетях

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9 комментариев

Воды нет в районе площади Маркса

Жители Ленинского района сообщают, что остались без воды. По словам новосибирцев, вода пропала на семи улицах, включая проспект Карла Маркса и Титова.

— Позвонила по 051, сказали, крупная авария, много домов отключили. Пока неизвестно, когда включат, — рассказала Александра.

Ранее в Сети появилась информация, что на ТЭЦ-2 произошел сильный хлопок, который встревожил новосибирцев. В пресс-службе СГК пояснили, что всё работает в штатном режиме.

— В 21 час имел место хлопок пылесистемы. На работе станции случай не сказался, пострадавших нет. Производство электроэнергии осуществляется в соответствии с заданиями системного оператора. Отпуск тепла — в соответствии с температурным графиком, — пояснили в компании.

Недавно НГС прогулялся по перерытому левому берегу, в этом году там активно меняют трубы после январской аварии. Посмотрите, как выглядят дворы и улицы левобережья.

Если ваш дом оказался в зоне отключения воды, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
9
fin
1 час
То понос, то судороги.
Гость
55 минут
Самое главное чтобы всё было в соответствии с графиком и по плану, а вода явление преходящее. Стабильность наше всё!!!
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