Жители левого берега Новосибирска остались без воды — под отключения попало семь улиц

Воды нет в районе площади Маркса Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Жители Ленинского района сообщают, что остались без воды. По словам новосибирцев, вода пропала на семи улицах, включая проспект Карла Маркса и Титова.

— Позвонила по 051, сказали, крупная авария, много домов отключили. Пока неизвестно, когда включат, — рассказала Александра.

Ранее в Сети появилась информация, что на ТЭЦ-2 произошел сильный хлопок, который встревожил новосибирцев. В пресс-службе СГК пояснили, что всё работает в штатном режиме.

— В 21 час имел место хлопок пылесистемы. На работе станции случай не сказался, пострадавших нет. Производство электроэнергии осуществляется в соответствии с заданиями системного оператора. Отпуск тепла — в соответствии с температурным графиком, — пояснили в компании.