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Город Строительство спортивного кластера в новосибирском парке «Звезда» перенесли на год

Строительство спортивного кластера в новосибирском парке «Звезда» перенесли на год

Землю для объекта передали еще в 2020 году

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10 комментариев

В парке «Звезда» должен появится спортивный комплекс и площадки для занятия спортом на улице

Строительство спортивного кластера в парке «Звезда» в Советском районе Новосибирска перенесли на год. Постановление об этом подписал и. о. губернатора Юрий Петухов.

В июле 2020 года губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о масштабном инвестиционном проекте (МИПе), по которому земельный участок в Советском районе, где расположен пляж «Звезда» без проведения торгов отдали АНО «Спортивная Сибирь». Организация должна была построить спортивно-рекреационный парк «Звезда».

По данным сервиса «Контур.Фокус», АНО «Спортивная Сибирь» образовано в 2016 году. Директором числится Алексей Косицкий, на конец 2023 года выручка компании составила 2,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 90 тысяч рублей.

Срок реализации проекта, по документу, составлял пять лет, ввести в эксплуатацию спортивный кластер должны были в 2024 году. Теперь губернатор внес изменение в распоряжение, по которому ввести объект в эксплуатацию должны до 1 декабря 2025 года.

По данным НГС, организация должна построить спортивным комплекс с помещениями для занятия волейболом, баскетболом, на территории должны появиться велодорожки, площадки для пляжного волейбола и уличного баскетбола.

Связаться с директором «Спортивной Сибири» на момент публикации не удалось, НГС направил запрос в министерство спорта Новосибирской области, чтобы уточнить, на какой стадии проект и почему сроки его реализации сдвинулись.

Недавно новосибирцам показали концепцию центральной части огромного парка «Усть-Тула», который протянется от парка «Арена» у нового ЛДС до Бугринской рощи. Местные жители остались недовольны, сейчас их беспокоит вопрос заезда в парк, горожане переживают, что весь трафик пойдет по дорогам частного сектора.

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Комментарии
10
За державу обидно!
31 минута
Ну раз Травников подписал,то точно всё будет,как с мусором, мостами и концессиями. Т.е-никак!
ральф
38 минут
Звезда звездой накрылась...
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