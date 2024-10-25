Строительство спортивного кластера в новосибирском парке «Звезда» перенесли на год

В парке «Звезда» должен появится спортивный комплекс и площадки для занятия спортом на улице Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Строительство спортивного кластера в парке «Звезда» в Советском районе Новосибирска перенесли на год. Постановление об этом подписал и. о. губернатора Юрий Петухов.

В июле 2020 года губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о масштабном инвестиционном проекте (МИПе), по которому земельный участок в Советском районе, где расположен пляж «Звезда» без проведения торгов отдали АНО «Спортивная Сибирь». Организация должна была построить спортивно-рекреационный парк «Звезда».

По данным сервиса «Контур.Фокус», АНО «Спортивная Сибирь» образовано в 2016 году. Директором числится Алексей Косицкий, на конец 2023 года выручка компании составила 2,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 90 тысяч рублей.

Срок реализации проекта, по документу, составлял пять лет, ввести в эксплуатацию спортивный кластер должны были в 2024 году. Теперь губернатор внес изменение в распоряжение, по которому ввести объект в эксплуатацию должны до 1 декабря 2025 года.

По данным НГС, организация должна построить спортивным комплекс с помещениями для занятия волейболом, баскетболом, на территории должны появиться велодорожки, площадки для пляжного волейбола и уличного баскетбола.

Связаться с директором «Спортивной Сибири» на момент публикации не удалось, НГС направил запрос в министерство спорта Новосибирской области, чтобы уточнить, на какой стадии проект и почему сроки его реализации сдвинулись.