«А может прекратить ныть?»: что новосибирцы думают о ремонте Димитровского моста

Димитровский мост встал в многокилометровую пробку из-за ремонта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Почти пятьсот реакций на этой неделе набрал пост о ремонте Димитровского моста. Власти решили на два (будних!) дня закрыть крайнюю левую полосу (с левого берега на правый), чтобы подлатать асфальт.

Что из этого получилось? В среду, 16 октября, была глухая пробка, в которой новосибирцы стояли с утра до позднего вечера.

— Пробка так и не рассосалась. С 7 утра стоят под окнами, — написала Екатерина.

— Это издевательство над людьми! Все мосты в ремонте одновременно, а Бугринский ремонт в следующем году, да ещё и тем подрядчиком, который либо не доделает, либо на 10 лет затянет, — отметила Олеся.

В четверг, 17 октября, рабочие закончили быстрый ремонт, и на мосту запустили движение по всем полосам. Только вот в следующем году подрядчик снимет все покрытие, а затем продолжит работы.

Читатели НГС, кстати, по-разному отреагировали на такое решение властей:

— В следующем году асфальт уберут вместе с некачественным бетоном… То есть всё это лето мы зря стояли в пробках, это всё равно весной опять сломают и перекроют снова на целое лето, — посетовал новосибирец.

— Открыть-то открыли, но сейчас ехала — ужас, как по стиральной доске, — отметила читательница.

— Может пора изменить условия конкурса? Брать не у кого подешевле, а у кого репутация и кто точно всё сделает качественно и в срок. Возникают сомнения в чистоте сделок, — написала сибирячка.

— И это ремонт? — уточнил новосибирец.

— «Делали быстрый ремонт» — то есть через неделю полоса перекрыта хоть и не будет, но по ней уже будет невозможно ездить, а к весне там будет уже портал в преисподнюю, — добавил читатель.

— А можно просто прекратить ныть и включить мозг и подумать о том, что если сейчас не положить асфальт на мосту, то зимой вообще всё встанет. Не делают — плохо, делают — плохо, — заключил сибиряк.

А вот чаще всего читатели НГС пересылали пост о тургруппе, которая попала под камнепад на горе Беленькая. 18-летняя девушка из Бердска погибла на месте, а еще двое — получили травмы. Спасательная операция продолжалась два дня, так как авиации мешал снег в Акташе. Сейчас прокуратура проводит проверку.

Почти сто тысяч просмотров набрал пост о самолете самолет «Уральских авиалиний», который экстренно сел в пшеничном поле Новосибирской области. Как видите, совсем скоро от воздушного судна останутся одни детали (часть из них уже отправили в Екатеринбург).

Кстати, в телеграме мы вернули одну из самых любимых рубрик читателей #потарелочкам_нгс. В этот раз узнавали, где в Новосибирске поесть вкусные суши и роллы. Мы прочитали больше сотни комментариев и составили топ-3 мест. Советуем сохранить пост, чтобы не потерять.

И последнее (но не по важности) — самый забавный пост недели. Ну не все же нам о серьезном, да? Мы ведь и пошутить можем…

Так вот. Представьте, если бы «Сумерки» сняли не в одном из американских штатов, а в Новосибирске. Не получилось? Ну ничего, мы вам сейчас покажем тогда!