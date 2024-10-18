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Город В Новосибирске пропадет телесигнал: на станциях проведут ремонтные работы

В Новосибирске пропадет телесигнал: на станциях проведут ремонтные работы

Частичные отключения ожидаются с 21 по 27 октября

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Под отключение попадут два мультиплекса (РТРС-1 и РТРС-2) и несколько радиостанций

В Новосибирске и области с 21 по 27 октября ожидаются кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, на станциях будут проходить профилактические и другие работы.

— Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — отметили в РТРС.

Некоторые работы могут быть перенесены из-за погоды

Под отключения попадут два мультиплекса. В мультиплекс РТРС-1 цифрового телевидения входят 10 обязательных бесплатных каналов: Первый, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

В мультиплекс РТРС-2 цифрового телевидения России входят: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».

РТРС ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).

Ранее в Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку. Ее снесли из-за аварийного состояния.

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