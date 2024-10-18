С глаз долой: в метро Новосибирска портрет осужденного академика закрыли другим снимком

Портрет Юрия Кондратюка наклеили поверх изображения Александра Асеева Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В галерее портретов почетных жителей Новосибирска в переходе метро на площади Ленина появилось новое изображение. Фотография основоположника космонавтики, советского инженера Юрия Кондратюка появилась на месте портрета бывшего председателя СО РАН Александра Асеева, осужденного за мошенничество.

Скриншот из видеосюжета «Новосибирских Новостей» об открытии экспозиции Источник: «Новосибирские новости»











Экспозиция, посвященная почетным жителям Новосибирска, появилась в переходе метро в конце июня 2023 года. Это совместный проект Новосибирского метрополитена и Музея Новосибирска, который был приурочен к празднованию 130-летия города.

Среди новосибирцев, чьи портреты украсили подземный переход метро у станции Площадь Ленина, тогда разместили фото бывшего председателя СО РАН Александра Асеева. В то время академик был уже отстранен от должности. В середине июня Советский суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при приватизации коттеджа стоимостью 46 миллионов рублей и подделке документов. В декабре 2023 года Горсовет лишил Асеева звания почетного жителя города.

Юрий Кондратюк — видный советский инженер и один из основоположников космонавтики. С 1927 по 1930 годы работал в Новосибирске, об этом говорится на сайте «Мемориального музея им. Ю. В. Кондратюка».

Фрагмент изображения галереи Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Организаторы выставки не стали перепечатывать весь блок (на котором изображен также председатель Исполкома областного совета Народных депутатов Владимир Боков), а просто наклеили новый портрет и подпись к нему поверх изображения академика. Если присмотреться, то можно разобрать просвечивающее через новый слой отчество Леонидович и 1946 год рождения.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации.