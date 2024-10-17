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Город «Невыносимо из-за запаха»: в центре Новосибирска возле бизнес-центра появилась большая свалка — мешки даже на тротуаре

«Невыносимо из-за запаха»: в центре Новосибирска возле бизнес-центра появилась большая свалка — мешки даже на тротуаре

Жители соседних домов страдают из-за запаха и вида

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11 комментариев

Мусор свален рядом

В Новосибирске возле бизнес-центра на Восходе, 20 появилась огромная мусорка, которая перекрыла тротуар. Как рассказала читательница НГС Марина, мешки с мусором плохо вывозят уже несколько месяцев.

— Здесь не обеспечивают должным образом вывоз, и жилые дома вокруг, которые страдают. Летом и вовсе невыносимо из-за запаха, — поделилась Марина.

Мусор перекрыл тротуар

По словам местной жительницы, в закрытый двор на Восход 20/1 в субботу ветром принесло часть мусора.

В соседний двор прилетает мусор

Как рассказали НГС в бизнес-центре «Восход», у них несколько месяцев были проблемы с МУП «САХ». Сейчас их уже решили и мусорку планируют разобрать.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

У дома на Красном проспекте, 69 не вывозили крупногабаритный мусор больше недели. Как заявили в пресс-центре мэрии, убрать КГО мешал проходящий ремонт на теплосети.

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Комментарии
11
Лео.
23 минуты
Да в городе всё так делается. Т.е. не делается. От этого зарплата местных властей не страдает не страдает.
Гость
45 минут
Восход 20 это центр Новосибирска? Статью местные писали?
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