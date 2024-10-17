«Невыносимо из-за запаха»: в центре Новосибирска возле бизнес-центра появилась большая свалка — мешки даже на тротуаре

Мусор свален рядом Источник: Читательница НГС











В Новосибирске возле бизнес-центра на Восходе, 20 появилась огромная мусорка, которая перекрыла тротуар. Как рассказала читательница НГС Марина, мешки с мусором плохо вывозят уже несколько месяцев.

— Здесь не обеспечивают должным образом вывоз, и жилые дома вокруг, которые страдают. Летом и вовсе невыносимо из-за запаха, — поделилась Марина.

Мусор перекрыл тротуар Источник: Читательница НГС

По словам местной жительницы, в закрытый двор на Восход 20/1 в субботу ветром принесло часть мусора.

В соседний двор прилетает мусор Источник: Читательница НГС











Как рассказали НГС в бизнес-центре «Восход», у них несколько месяцев были проблемы с МУП «САХ». Сейчас их уже решили и мусорку планируют разобрать.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.