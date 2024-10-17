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Город «Убирай. Свет убирай»: Григорий Лепс прервал концерт из-за фонарика на телефоне — это не понравилось фанатам

«Убирай. Свет убирай»: Григорий Лепс прервал концерт из-за фонарика на телефоне — это не понравилось фанатам

Он грубо потребовал убрать телефон и указал пальцем на женщину в первом ряду

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2 комментария

Концерт прошел в «Гранд Холл Сибирь»

Григорий Лепс на концерте в Красноярске запретил снимать свое выступление зрительнице. О произошедшем рассказала читательница NGS24.RU Мария [имя изменено — Прим. ред.].

Концерт прошел 15 октября в «Гранд Холл Сибирь». Со слов девушки, на входе не сообщали о запрете на съемку артиста, внутри здания также нет табличек. Но во время песни «Завтра» Лепс прервал исполнение и обратился к зрительнице на первом ряду.

— Убирай. Убирай. Свет убирай, — показал артист пальцем на красноярку и продолжил выступление.

Как рассказывает Мария, женщина рядом с ней снимала видео с фонариком. Именно это вызвало раздражение у Лепса.

— Человек пришел полюбоваться на любимого артиста, купил самые дорогие билеты в первый ряд, чтобы быть ближе к звезде. А ему [Лепсу] не понравился фонарик на телефоне. Почему артист такое себе позволяет? — возмущается девушка.

Билет в первый ряд обошелся Марии в 8,5 тысяч рублей. Девушка, после случившегося, не хочет посещать концерты Лепса.

— За такую стоимость покупая билеты на первый ряд, люди рассчитывают получить максимальное удовольствие, счастье, состояние любви. И то что мы увидели вчера, это было вообще выше края. Это было настолько неприятно. Хотелось встать и выйти. Благо, это было сказано не мне. Наверное, я бы вышла из этого зала. Это неприятно, мерзко, противно. И это недостойно такого артиста крупного, такого прекрасного, с таким голосом, народного, нашего, любимого, — рассказывает о ситуации Мария.

Журналисты NGS24.RU позвонили концертному директору Григория Лепса, но его телефон был недоступен. На сообщение он также не отвечает.

Ранее в Красноярске на Дне металлурга выступила Глюкоза. Позже зрители возмутились поведением певицы на концерте. По их словам, Глюкоза выступала нетрезвой, пела под фанеру, сматерилась со сцены и трогала себя за интимные места.

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Красноярск Григорий Лепс Концерт
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Комментарии
2
Директор Завода (Ржака)
4 минуты
Я уже не раз говорил, хватит оплачивать им вип-номера в гостиницах, рестораны и дорогой алкоголь. В ответ эти любимые ваши артисты только могут нахамить.
Гость
7 минут
Лепс уже давно спившийся старичок в маразме
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