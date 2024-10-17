«Убирай. Свет убирай»: Григорий Лепс прервал концерт из-за фонарика на телефоне — это не понравилось фанатам

Концерт прошел в «Гранд Холл Сибирь» Источник: Читатель, Артем Ленц / NGS24.RU











Григорий Лепс на концерте в Красноярске запретил снимать свое выступление зрительнице. О произошедшем рассказала читательница NGS24.RU Мария [имя изменено — Прим. ред.].

Концерт прошел 15 октября в «Гранд Холл Сибирь». Со слов девушки, на входе не сообщали о запрете на съемку артиста, внутри здания также нет табличек. Но во время песни «Завтра» Лепс прервал исполнение и обратился к зрительнице на первом ряду.

— Убирай. Убирай. Свет убирай, — показал артист пальцем на красноярку и продолжил выступление.

Источник: Читательница NGS24.RU

Как рассказывает Мария, женщина рядом с ней снимала видео с фонариком. Именно это вызвало раздражение у Лепса.

— Человек пришел полюбоваться на любимого артиста, купил самые дорогие билеты в первый ряд, чтобы быть ближе к звезде. А ему [Лепсу] не понравился фонарик на телефоне. Почему артист такое себе позволяет? — возмущается девушка.

Билет в первый ряд обошелся Марии в 8,5 тысяч рублей. Девушка, после случившегося, не хочет посещать концерты Лепса.

— За такую стоимость покупая билеты на первый ряд, люди рассчитывают получить максимальное удовольствие, счастье, состояние любви. И то что мы увидели вчера, это было вообще выше края. Это было настолько неприятно. Хотелось встать и выйти. Благо, это было сказано не мне. Наверное, я бы вышла из этого зала. Это неприятно, мерзко, противно. И это недостойно такого артиста крупного, такого прекрасного, с таким голосом, народного, нашего, любимого, — рассказывает о ситуации Мария.

Журналисты NGS24.RU позвонили концертному директору Григория Лепса, но его телефон был недоступен. На сообщение он также не отвечает.