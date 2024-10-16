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Город На Советской зажглась старая неоновая вывеска — чарующее видео с ароматом ностальгии

На Советской зажглась старая неоновая вывеска — чарующее видео с ароматом ностальгии

Вывеску «Косметический кабинет» новосибирец восстановил за собственные деньги

1 318
12 комментариев

Вывеску включили вечером 16 октября

На Советской, 7 заново загорелась старая неоновая вывеска «Косметический кабинет». Новосибирец Любим Любаев больше года восстанавливал ее за свой счет.

На открытие выставки собрались зрители

Меньшая часть оригинальных неоновых трубок оказались в рабочем состоянии, большую пришлось изготавливать заново. Дешевле и проще было заменить трубки светодиодами, но в итоге оригинальную технологию сохранили. Это обошлось мастеру в 130 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, как девушка переехала в Новосибирск и начала фотографировать старые советские вывески.

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Советская вывеска Новосибирск
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Комментарии
14
Гость
29 минут
хоть кто то в городе леом занят.
Гость
25 минут
смето кический
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