На Советской зажглась старая неоновая вывеска — чарующее видео с ароматом ностальгии

На Советской, 7 заново загорелась старая неоновая вывеска «Косметический кабинет». Новосибирец Любим Любаев больше года восстанавливал ее за свой счет.
Меньшая часть оригинальных неоновых трубок оказались в рабочем состоянии, большую пришлось изготавливать заново. Дешевле и проще было заменить трубки светодиодами, но в итоге оригинальную технологию сохранили. Это обошлось мастеру в 130 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, как девушка переехала в Новосибирск и начала фотографировать старые советские вывески.