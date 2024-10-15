Вертолет Ми-8 будет кружить по ночам над Новосибирском — что он будет искать

Точную дату полетов в компании пока не озвучили Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Компания из Санкт-Петербурга будет проверять теплосети Новосибирска с вертолета Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Летать вертолет с тепловизором будет во второй половине октября поздно вечером и ночью, чтобы исключить искажения от солнца. Также придется учитывать и расписание аэропорта Толмачево. Точную дату полетов в компании пока не озвучили.

— С воздуха специалисты изучат состояние 205 квадратных километров тепловых сетей левобережья и правобережья Новосибирска. Для обследования трубопроводов используют тепловизор, который работает на контрасте температур и измеряет степень нагрева поверхности объектов. Разница температур внешнего воздуха и теплоносителя помогает обнаружить дефекты на коммуникациях подземной прокладки, нарушения изоляции, места затопления сетей, — объяснили в СГК.

Так выглядят дефекты при обследовании Источник: СГК









