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Вертолет Ми-8 будет кружить по ночам над Новосибирском

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Город Вертолет Ми-8 будет кружить по ночам над Новосибирском — что он будет искать

Вертолет Ми-8 будет кружить по ночам над Новосибирском — что он будет искать

Полеты запланированы во второй половине октября

1 856
16 комментариев

Точную дату полетов в компании пока не озвучили

Компания из Санкт-Петербурга будет проверять теплосети Новосибирска с вертолета Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Летать вертолет с тепловизором будет во второй половине октября поздно вечером и ночью, чтобы исключить искажения от солнца. Также придется учитывать и расписание аэропорта Толмачево. Точную дату полетов в компании пока не озвучили.

— С воздуха специалисты изучат состояние 205 квадратных километров тепловых сетей левобережья и правобережья Новосибирска. Для обследования трубопроводов используют тепловизор, который работает на контрасте температур и измеряет степень нагрева поверхности объектов. Разница температур внешнего воздуха и теплоносителя помогает обнаружить дефекты на коммуникациях подземной прокладки, нарушения изоляции, места затопления сетей, — объяснили в СГК.

Так выглядят дефекты при обследовании

В части домов Новосибирска продолжаются проблемы с отоплением — горожане жалуются на полное отсутствие тепла или на еле теплые батареи.

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Комментарии
21
llehni
7 минут
При помощи вертолета СГК видимо будет вспоминать где они раскопали и ничего не сделали за лето.
Мрр
21 минута
Можно ножками пройтись и увидеть парящие ливневки и колодцы по всему левобережью. Но так деньги не отмыть, да
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