«Опять пал, невозможно уже»: новосибирцы снова заявили о сбое в работе «Электронного города»

Жители Новосибирска снова жалуются на сбои в работе провайдера «Электронный город» вечером 13 октября.
— «Электронный город» опять пал. Опять у них что-то с интернетом, но невозможно уже. В воскресенье вечером отдыхаем под свечами, — рассказал НГС читатель Дмитрий.
По его словам, проблемы начались около 18:40.
По данным сервиса Downdetector.su, жалобы на отсутствие интернета у провайдера начали поступать с 18:30 и продолжаются до сих пор. Пользователи сообщают, что также не работают телевидение, сайт и приложение «Электронного города». Кроме Новосибирской области с проблемами также столкнулись жители Вологодской, Омской, Кемеровской областей и Красноярского края.
Редакция НГС направила запрос провайдеру «Электронный город» для выяснения причин сбоя.
Ранее 10 октября сервис столкнулся с новой волной DDoS атаки.