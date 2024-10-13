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Город «Опять пал, невозможно уже»: новосибирцы снова заявили о сбое в работе «Электронного города»

«Опять пал, невозможно уже»: новосибирцы снова заявили о сбое в работе «Электронного города»

Интернет перестал работать вечером 13 октября

3 360
33 комментария

У пользователей также не работает телевидение и приложение провайдера

Жители Новосибирска снова жалуются на сбои в работе провайдера «Электронный город» вечером 13 октября.

— «Электронный город» опять пал. Опять у них что-то с интернетом, но невозможно уже. В воскресенье вечером отдыхаем под свечами, — рассказал НГС читатель Дмитрий.

По его словам, проблемы начались около 18:40.

По данным сервиса Downdetector.su, жалобы на отсутствие интернета у провайдера начали поступать с 18:30 и продолжаются до сих пор. Пользователи сообщают, что также не работают телевидение, сайт и приложение «Электронного города». Кроме Новосибирской области с проблемами также столкнулись жители Вологодской, Омской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Редакция НГС направила запрос провайдеру «Электронный город» для выяснения причин сбоя.

Ранее 10 октября сервис столкнулся с новой волной DDoS атаки.

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Комментарии
35
stas81
48 минут
Надо менять провайдера. Достали со своими проблемами.
С левого берега
1 час
Скидки от провайдера будут?
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