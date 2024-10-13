«Опять пал, невозможно уже»: новосибирцы снова заявили о сбое в работе «Электронного города»

— «Электронный город» опять пал. Опять у них что-то с интернетом, но невозможно уже. В воскресенье вечером отдыхаем под свечами, — рассказал НГС читатель Дмитрий.

По данным сервиса Downdetector.su, жалобы на отсутствие интернета у провайдера начали поступать с 18:30 и продолжаются до сих пор. Пользователи сообщают, что также не работают телевидение, сайт и приложение «Электронного города». Кроме Новосибирской области с проблемами также столкнулись жители Вологодской, Омской, Кемеровской областей и Красноярского края.