Огромные участки земли в Новосибирской области отдали под застройку — что появится на 79 гектарах

Участок перезонировали недалеко от трассы «Иртыш» Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Огромные участки в Новосибирской области отдали под застройку. Распоряжение о переводе земель в категорию промышленности подписал губернатор Андрей Травников.

В первом документе указано, что 48 гектаров в Толмачевском сельсовете перезонировали из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности, энергетики, транспорта и других.

Поменять зонирование участок решили по ходатайству Овсепа Овсепяна и Владимира Попова. В Толмачевском сельсовете появится логистический парк.

Логистический парк займет 48 га на одном участке и 31 га на соседнем участке Источник: публичная кадастровая карта











Во втором документе говорится, что смежный участок в 31 гектаров в Толмачевском сельсовете отдадут также под логистический парк, но по ходатайству Алексея Казинова и того же Владимира Попова.

НГС направил запрос в правительство региона, чтобы узнать, что как именно будет меняться территория и для чего нужен логистический парк.