НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-в.

 751мм 52%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51

Задержание олигарха Эдуарда Тарана связали с захватом новосибирского аквапарка

Дом сползает в реку
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Репортаж из нового трамвая
Новости в Telegram
Город Огромные участки земли в Новосибирской области отдали под застройку — что появится на 79 гектарах

Огромные участки земли в Новосибирской области отдали под застройку — что появится на 79 гектарах

Документы о перезонировании земли подписал губернатор

2 475
17 комментариев

Участок перезонировали недалеко от трассы «Иртыш»

Огромные участки в Новосибирской области отдали под застройку. Распоряжение о переводе земель в категорию промышленности подписал губернатор Андрей Травников.

В первом документе указано, что 48 гектаров в Толмачевском сельсовете перезонировали из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности, энергетики, транспорта и других.

Поменять зонирование участок решили по ходатайству Овсепа Овсепяна и Владимира Попова. В Толмачевском сельсовете появится логистический парк.

Логистический парк займет 48 га на одном участке и 31 га на соседнем участке

Во втором документе говорится, что смежный участок в 31 гектаров в Толмачевском сельсовете отдадут также под логистический парк, но по ходатайству Алексея Казинова и того же Владимира Попова.

НГС направил запрос в правительство региона, чтобы узнать, что как именно будет меняться территория и для чего нужен логистический парк.

Недавно стало известно, что власти региона хотят вложить сотни миллионов в строительство производственно-логистического комплекса «Мочище».

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
267039456
55 минут
Оказывается как просто! Пришли некто, походотайствовали и на тебе 48 га сельхозугодий! Вологодскому ничего нашего не жалко!
Алле гараж
40 минут
Город клад.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,21

Татьяна,49

Олег,37

Mystaya,38

Lora,30

Илья,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление