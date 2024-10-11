Огромные участки земли в Новосибирской области отдали под застройку — что появится на 79 гектарах

Огромные участки в Новосибирской области отдали под застройку. Распоряжение о переводе земель в категорию промышленности подписал губернатор Андрей Травников.
В первом документе указано, что 48 гектаров в Толмачевском сельсовете перезонировали из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности, энергетики, транспорта и других.
Поменять зонирование участок решили по ходатайству Овсепа Овсепяна и Владимира Попова. В Толмачевском сельсовете появится логистический парк.
Во втором документе говорится, что смежный участок в 31 гектаров в Толмачевском сельсовете отдадут также под логистический парк, но по ходатайству Алексея Казинова и того же Владимира Попова.
НГС направил запрос в правительство региона, чтобы узнать, что как именно будет меняться территория и для чего нужен логистический парк.
Недавно стало известно, что власти региона хотят вложить сотни миллионов в строительство производственно-логистического комплекса «Мочище».