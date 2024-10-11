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Город «Нет потребности ходить на поводке»: мама дочек-квадроберов — об увлечении своих детей

«Нет потребности ходить на поводке»: мама дочек-квадроберов — об увлечении своих детей

Впервые об этом направлении женщина услышала зимой 2023 года

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11 комментариев

Женщина рассказала, почему квадробинг ее не пугает

Квадробинг — это милое детское увлечение или серьезный сигнал о психических отклонениях у ребенка? Пока одни волнуются и паникуют, другие говорят, что в этом нет ничего страшного, и всячески поддерживают детей в их начинаниях. Ко второй категории родителей относится иркутянка Наталья Домрачева, которая рассказала журналисту «ИрСити», почему квадробинг ее не пугает.

Квадробика (от слияния двух слов — «квадро» («четыре») и «аэробика») — спортивное увлечение, когда люди, подражая животным, передвигаются на четвереньках. Считается, что лучше делать это быстро. Вид спорта пришел из Японии. Придумал его спринтер Кеничи Ито. Это течение подхватили дети и, надевая на себя маски животных и хвостики, стали подражать животным.

— Обе моих дочери Рита и Маша с гордостью называют себя квадроберами. Впервые об этом течении я услышала от них зимой 2023 года. Старшую дочь Риту тогда привлекли интернет-ролики, где девочки ее возраста (ей было 9 лет) показывают ростовые костюмы животных и делятся технологией их изготовления. Рита — творческая натура, она оценила и процесс, и результат. Я с ней согласилась, потому что это красиво, интересно и, как мне подумалось, развивает детей, — поделилась Наталья.

Очень скоро увлечением сестры заинтересовалась и младшая Маша. Вместе с Ритой они стали вдвоем мастерить маски-мордочки и митенки-лапки из подручных материалов. Наталья признается, что первым накладным хвостом стала меховая опушка от капюшона куртки.

Иркутянка говорит, что не только не запрещает девочкам обзаводиться аксессуарами для квадробинга, но чуточку помогает — покупает на маркетплейсах заготовки для будущих костюмов, хотя там продаются уже готовые варианты.

— Младшей Маше больше нравятся покупные маски-заготовки. Она научилась их оформлять на свой вкус. А мне нравится, что ребенок сам освоил различные техники декорирования, она уже работает с бумагой, текстилем, мехом и так далее. Из простого гофрокартона сама может смастерить маску. Это ли не польза? — обращает внимание собеседница.

Иркутянка замечает, что сама разрешает дочкам ходить в костюмах не только по дому, но и выходить в свет — в магазины, на детские мероприятия и в другие общественные места.

— Нередко это вызывает живой интерес взрослых, всегда в доброжелательном ключе. Что плохого в том, что дети учатся спокойной уверенности в своем выборе или тренируют навыки самопрезентации? Кроме того, они получают подтверждение тезиса, что мама всегда на их стороне, — убеждена Наталья Домрачева.

Женщина подчеркивает: ее дочки всё это воспринимают как ролевую игру.

— В этой игре иногда пробежаться на четырех конечностях по резинополу детской площадки весело. Ни одна из них не считает себя кошкой, у них нет потребности царапать людей или ходить на поводке. И, конечно, кошачий корм они не едят, — говорит собеседница.

По словам Натальи, квадроберство положительно повлияло на ее дочек не только в творческом смысле. Рита и Маша вместе с другими девчонками их возраста провели это лето активно, а не как большинство их сверстниц — уткнувшись носами в телефоны.

— У «нашей» квадроберской компании (до 25 человек) появилась общая идея, они научились одной командой стоять за себя, когда, например, дворовые мальчики дразнили их за это увлечение. Девочки и сейчас проводят «сходки», обмениваются идеями изготовления костюмов, общаются в своем чате. Они ведут себя как обычные восьми — двенадцатилетние творческие дети, — отмечает иркутянка.

Наталья Домрачева советует родителям, чьи дети тоже начали интересоваться квадробингом, одну простую вещь — не нагнетать и поддерживать детей.

Недавно журналистка НГС Анна Скок призналась в том, что была квадробером в детстве. Рассказываем подробности в материале.

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Комментарии
11
Гость
1 час
Не вижу проблемы. Я играл в разные игры . И готом был и панкам и фембоем. Сейчяс в церкви.
Гость
23 минуты
Тут пара квадроберов на Хавале на людей и даже на одного прапорщика кидались. Опасно все это
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