«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе

Анна Скок корреспондент НГС

Вы думали, квадробика — свежайшее изобретение человечества? А вот и нет Источник: Анна Скок, Юрий Орлов / NGS.ru











Одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев неумолимо становятся квадроберы — дети и подростки, которые надевают маски животных, передвигаются на четвереньках и даже просят выгуливать их на поводках. Их оскорбляют поп-звезды, призывают запретить в Госдуме, а Telegram-каналы полнятся шутками на тему популярного хобби. Не смогла пройти мимо этой темы и журналистка НГС Анна Скок, которая неожиданно поняла: в детстве она совершенно точно была квадробером. Далее публикуем ее историю от первого лица.

Недавно мой замечательный сосед показал мне старую видеозапись, которую он снимал в 1996 году в нашем дворе. Художественная ценность, естественно, нулевая: на кадрах залитый лужами осенний двор, я, младший брат и наша подружка (дочка соседа), мой папа, наша собака. Все очень маленькие, папа очень молодой и вообще живой, все, как это принято в середине 90-х, немножко похожи на бомжей. Все веселы и играют в замечательную детскую игру «собачки».

Игра заключается в том, что папа — наш хозяин, он по очереди водит нас на собачьем поводке, а мы выполняем его команды и иногда «задираем лапки». Собака глядит на нас с изумлением. Папа — нет: чадушки под присмотром, игры мирные. А что до шуток на тему телесного низа — так когда дошкольники и младшие школьники их не шутили?

Это не клоунский нос, а розовый кошачий носик. Во всяком случае, так мне казалось во втором классе Источник: Анна Скок / NGS.ru











Ого, вдруг поняла я. Да мы же были квадроберами!

Все признаки налицо: поведение, амуниция, еще и взрослых занятых людей заставили в свои игры играть. И как хорошо, что подростковая певица Мия Бойко, которая так ненавидит квадроберов, в тот момент не только не была певицей, но и вообще еще не родилась и не могла нас заклеймить. Да что там, даже Екатерина Мизулина еще была милой маленькой девочкой чуть старше нас (и, возможно, сама играла в собачек. Ну, или в кошечек).

Потрясающие маски папа делал для нас сам, из медицинского гипса. Кажется, наши игры тревожили его гораздо меньше, чем реальные опасности Источник: Анна Скок / NGS.ru











Вообще, в последнее время складывается впечатление, что у России две беды: чайлдфри и квадроберы. Удивительно, но тогда, в середине 90-х, взрослые почему-то не были так озабочены нашими играми. И вовсе не потому, что плевали на нашу безопасность.

Я точно и очень хорошо помню, что папу всерьез волновали наши прогулки по двору за гаражами в тряпичных тапочках, которые легко пробьет игла наркоманского шприца. Мама не раз твердила нам, что бояться стоит не тех дяденек, которые демонстрируют возле школы то, что стоит держать в трусах, а тех, кто зовет покататься на машине или посмотреть котят. Дедушка заботился о нашем психологическом благополучии: утверждал, что из-за троек рыдать глупо, ведь тройки «министерством образования признаны оценкам положительными». Кажется, наши дурацкие игры не нравились только бабушке, но и то потому, что она полагала более достойным досугом чтение книг и уборку в комнате.

Равнодушны к нашему квадроберству были и педагоги: когда в первом классе я сподвигла подружек носиться по коридору, истошно гавкая и мяукая, это никого не удивило. Все равно четвертый этаж, где квартировала «началка», напоминал помесь детского сада с психбольницей, а среди девочек-семилеток не было ни одной достаточно габаритной, чтобы уронить целую учительницу.

Я обсудила эту вопиющую историю с коллегами и обнаружила: квадроберами в свое время были решительно все. Кто изображал на утреннике зайчика, кто белочку, кто кошечку, а кто и целого льва!

Чего уж говорить о журналистах, если главный редактор НГС Марина Малкова студенткой позировала в образе царя зверей (узнать ее можно по рыжей гриве) Источник: Марина Малкова / NGS.ru











Остается лишь удивляться: как при таком попустительстве взрослых, серьезных людей (особенно комментаторов НГС, общественников и чиновников) мы все выросли нормальными и относительно успешными? Сегодня я, например, считаю себя не собачкой или котиком, а вполне себе журналистом. Хотя это, конечно, тоже некоторое психологическое извращение.

Кому-то не нравится, что дети так заигрываются, что даже требуют себе мисочек, когтеточек, поводков и даже специальных кормов — это я вполне могу понять. Но можно ли что-то ликвидировать, просто запретив? Боюсь, что ответить на этот вопрос легко может любой, кто помнит себя подростком или имеет деточку соответствующего возраста. Нет, нельзя. Запретная игра немедленно станет вдвое более привлекательной.

Когда в начале нулевых к нам на классный час пришли инспектор ПДН и сотрудник ГАИ, чтобы рассказать о том, что не надо играть в опасную игру «кто перебежит дорогу с наименьшим расстоянием между собой и капотом движущегося авто», мы внезапно оживились и в тот же день пошли пробовать. К счастью, все остались целы, но сподвиг нас на опасные эксперименты именно запрет.

Моя коллега Настасья Медведева утверждает, что позирует в образе мышки. Но это, скорее, Минни Маус Источник: Настасья Медведева / NGS.ru











И что же тогда делать, если вам так уж не нравятся подростки в масках? Сделать вид, что они вам безразличны. Чем меньше отклика, тем быстрее чадо наиграется, и вы с облегчением выдохните.

Я, например, период квадроберства быстро переросла, и вместо игр в собачек начала скрепно играть с подружками в дочки-матери. Правда, это современным общественникам тоже вряд ли бы понравилось: пока мои подружки изображали маму и детей, я всегда играла роль папы. Возможно, это зловещий Коллективный Запад склонял меня к смене пола. Ну, или просто во всей нашей дачной компании я была единственной девочкой с короткой стрижкой.

Согласны с автором? Да, отстаньте наконец от детей, у них и так проблем хватает Нет, квадробика развращает наших детей, нужно срочно ее запретить! У меня есть свое мнение, уже несу его в комментарии