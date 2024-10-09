Назад в будущее: как омская барахолка переносит из 2024 года в СССР — фоторепортаж

Среди стройных рядов можно встретить всё что душе угодно Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











В эпоху цифровизации жизни, где барахолка у каждого в приложении маркетплейса, рынок еще пользуется популярностью. В Омске не так много мест, где можно окунуться с головой в СССР. Корреспондент NGS55.RU Эрик Кем побывал на рынке и чудом ничего не купил.

Блошиный рынок — это одна из старейших торговых точек Омска, на которой можно найти всё — от советских инструментов и запчастей на машину до чехла на новый смартфон и вейпа любого вкуса. Барахолка для омичей уже стала не только площадкой для торговли, но и местом встречи. Здесь собираются единомышленники и друзья, вспоминают молодость, обсуждают товар и иногда клиентов.

К сожалению, товары для квадроберов пока не завезли Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Найти рынок не составит труда: на остановке «Торговый город» нужно идти на звуки радио и за пенсионерами с огромными клетчатыми сумками. Как только заходишь за двухметровый железный забор, телепортируешься из 2024 года в Советский Союз. Это как будто площадка для экранизации мемов про «вставай на картонку» или «ничего, на вырост берем».

Столько комплиментов от пенсионерок в жизни не слышал в свой адрес. Многие приятности говорились по формуле «Какая красивая у тебя дубленка, жених прям. Только этого шарфика не хватает, 250 рублей».

Здесь продавцы двух типов: у одних это профессия, а других — стиль жизни. Цели у тех и других схожи — продать и заработать, но отличается подход. Некоторые торгуют чем-то конкретным, по типу музыкальных инструментов и пластинок с проигрывателями, другие всем, что было дома, или вещами с оптовки.

Рынок — это то место, на территории которого не работают экономические изменения. Здесь до сих пор можно найти что-то стоящее за 100 рублей, будь то книга или новые носки. Покупатель, привыкший к магазинным ценам, будет удивлен, что перчатки на зиму можно купить здесь за 150 рублей, а свитер — за 300.

Какие времена — такие и товары

На одном из первых прилавков продаются электронные сигареты, называемые у молодежи «одноразками». Как заверяет продавец, они «почти новые, тяг очень много». Представлены разные вкусы — от банана и манго до жвачки. На рынке все привыкли изучить товар перед покупкой. Отличительная черта «одноразок» в том, что желающие подходят к прилавку и парят под возмущения старших. Сигареты, разумеется, никто не протирает до и после пробы.

Кроме вейпов, здесь еще продают игрушки, ремни и таблетки для посудомойки Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Также на этом прилавке представлена использованная косметика. На ковре хаотично раскиданы пудры, помады, тушь и банки с мицеллярной водой. Чаще всего подходят к столу бабушки и аккуратно пробуют на себе товары.

Также здесь можно купить украшения и часы Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Еще здесь представлены чехлы для современных смартфонов — от iPhone 13 Pro до Xiaomi Redmi 9С. Но сами телефоны продаются только кнопочные, только провода можно найти на современные модели. Активно рекламируют легендарную Nokia 3310 и забытую многими Motorola.

В одном ящике продаются и чехлы, и гаечные ключи Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Еще для молодежи тут продают одежду с логотипами ушедших брендов. Потертые футболки Gucci или сломанные сумки Saint Laurent может купить себе каждый желающий «модник». Оригинальность товаров можно поставить под сомнение, но бабушки и дедушки покупают их для внуков и внучек. Из современных товаров встречаются шоперы из «Красного&Белого». Их покупают, чтобы сложить покупки на этом же рынке — как и в магазине.

Самый необходимый товар на рынке — сумки для покупок Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











«Покупай и сдавай в музей»

Один из самых колоритных прилавков времен советской античности. Он окунает в эпоху даже тех людей, которые и близко не жили там. Здесь продаются значки, портсигары и медали из СССР. Многие возрастные покупатели делились воспоминаниями из детства и юношества:

— О, пионерский значок! А у меня такого не было, перед вступлением подрался около школы… и до распада ходил октябренком, — с ностальгией рассказал Михаил, который купил тот самый значок за 30 рублей. Все-таки получил звание пионера.

Значки советских времен соседствуют с ЛДПР и Ельциным Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Недавно состоялась премьера сериала «Игры» про Олимпиаду-80, и реквизит для съемок можно было купить здесь. Тут торгуют портсигарами, значками и сувенирами времен брежневской разрядки. Олимпийские Мишки улыбчиво смотрят на покупателей, надеясь, что их заберут коллекционеры.

Можно купить Мишку из любого вида спорта Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Тема Великой Отечественной войны для всех россиян считается личной и сакральной. Практически у всех были предки, которые ушли на фронт. Необычным кажется то, что на рынке продают памятные медали за участие в ВОВ всего за 50 рублей:

— А откуда они у вас?

— С войны, конечно. Не знаешь, где медали зарабатывают?

— И вы так просто продаете чью-то историю? Чей-то подвиг?

— Парень, покупай и сдавай в музей. Нет — иди отсюда.

За дополнительные вопросы я был послан продавцом далеко и надолго.

В основном медали по юбилейным датам ВОВ: 20, 30, 40 лет со дня Победы Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Нумизматики могут пополнить свои коллекции монет и купюр времен СССР и России 90-х. Здесь некоторые советские рубли стоят столько же, сколько доллар или евро в банке.

Самая дорогая купюра — 500 рублей 1993 года за 250 руб. Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Библиотека рынка

Некоторые книги пахнут сыростью, как будто их держали на чердаке или в гараже несколько лет. В основном представлены книги времен СССР в духе «Сделай сам», «Кухня» и «Ремонт своими руками». Есть совет студентам по покупке книг. На рынке можно встретить академическую литературу до 150 рублей. Например, настольная книга для первого курса Круглова «Русские обрядовые песни».

Библия соседствует с языческой книгой Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Многие филологи могут позавидовать такой библиотеке, как на этом рынке. Здесь можно найти произведения Гете, Пушкина и Есенина. Также спортсмены могут купить себе методички по йоге, карате и восточным единоборствам. На рынке пользуются спросом и глянцевые журналы. Кто-то принес на продажу целую коллекцию мужских журналов MAXIM.

Продавцы пытаются системно расставлять книги для удобного поиска Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Встречаются редкие книги по типу «Меня Путин видел!» Чтиво о том, что происходит со страной и с главой государства. Это редкий случай, когда на маркетплейсе есть точно такая же книга. На сайте OZON она стоит 817 рублей, на рынке — 350.

Под той самой книгой находится не менее интересная — «Россия в постели» Тополя Э. Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











«Так я услышал Пугачеву»

Недалеко от книжных прилавков находится самый мелодичный уголок. Константин продает музыкальные пластинки прямо около своей машины, выставив товары на капот. Он рассказывает покупателям истории из детства: как ему пластинки включала бабушка после школы, как и где покупали редкий винил. Сейчас, признается продавец, детям не интересно подобное, вся музыка мира в телефоне.

— Помню, в началке еще было. Бегу домой сразу после школы, потому что бабушка купила пластинку и обещала включить за «пятерку» в дневнике. Так я услышал Пугачеву Аллу Борисовну в первый раз. Эту пластинку, хоть убей, не продам. Вот Ротару забирай за 400, там «Луна-луна, цветы-цветы», — поделился Константин воспоминаниями из детства.

В таких стопках встречаются звезды СССР Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











На рынке электрические устройства продаются на доверии, так как к импровизированным прилавкам не провели розетки. Тут закон о защите прав потребителей существует в своей форме — «не заработало — проблемы покупателя». Но один продавец запитал проигрыватель и колонку от автомобильного аккумулятора.

Аида Ведищева — «Помоги мне!» Источник: Эрик Кем / NGS55.RU

Еще на рынке можно услышать живую музыку. Тут продаются баяны, аккордеоны, гитары, и покупатели среди импровизированных рядов выступают с расстроенными инструментами. Пенсионер спросил разрешения у продавца сыграть на аккордеоне. Мужчина отчаянно пытался выдавить звуки из инструмента, но рынок услышал только истошные вопли из СССР.

Зрители отказались слушать концерт без заявок Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Домашние продукты и просрочка из магазина

Сейчас закончился дачный сезон, и люди стали продавать только что собранные ягоды и овощи. Местные продавцы с удовольствием делятся, откуда урожай, как выращивали и по какому рецепту сделаны закрутки. Некоторые открывают банки для пробы или угощают фруктами.

Здесь автомобиль тоже выступил в роли витрины Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Бабушки-продавщицы еще предлагают купить самодельные коврики, связанные на той же даче.

Но также тут продаются и просроченные товары. Например, один мужчина пытается втюхать прохожим семечки и зубную пасту с истекшим сроком годности. На удивление, это не отпугивает покупателей и со словами «Да что с ними может случиться?» забирают товар.

Около этого прилавка чаще всего видно пенсионеров Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Товары для дома и дачи

Мужчины скрючившись копаются в груде гаек, механизмов и шарниров, вытирая масло и мазут о штаны. Это один из самых «мужских прилавков» на всем рынке. Также здесь продают, например, колючую проволоку для дачи. Продавец нахваливает ее историями:

Здесь продают от гаек до карбюратора Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











— Вот такую колючую проволоку повешал у себя на даче. Не помню уже, откуда она у меня, но ни один вор, ни один мальчишка не лазит срывать яблоки и малину.

Эта охранная система стоит 2000 рублей Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Мужчины не проходят мимо топоров. Инструменты, оказывается, созданы для разных целей и принципиально разной формы. В моменте показалось, что я в игре «Ведьмак» из Средневековья. Омские Геральды проверяют топоры, размахивая ими, смотрят, как рукоять лежит в руке.

Аккуратно расставленный товар напоминает стол в средневековой пыточной Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Конец рабочего дня

Рынок сворачивается либо после обеда, либо перед дождем. В этот раз мне не повезло: после первых капель продавцы стали закрывать прилавки, накрывать пакетами вещи, книги, электронику.

Один товар помогает спасти другой от дождя Источник: Эрик Кем / NGS55.RU











Примерно в это же время и я начал собираться домой. Около выхода услышал разговор двух продавщиц:

— Ой, кажется, дождик начинается.

— Когда ты треплешься, у тебя слюни летят во все стороны. Вот тебе и кажется, что дождь пошел.

Эти милые бабушки-подружки сделали мой день. В этот раз я ничего не купил, но наш коллега в 2018 году набрал вещей почти на тысячу рублей.