Спасение от бедности. Как пенсионеры организовали барахолку, чтобы выживать

Пенсионеры из Тюмени организовали стихийный рынок. Сколько они зарабатывают и кто покупает старые вещи? Источник: Семен Громов / 72.RU











Каждое утро переулок на углу улиц Мориса Тореза и Мурманской в центре Тюмени превращается в рынок. Туда приходят несколько человек с полными мешками вещей — одежду вешают на забор, обувь аккуратно ставят на покрывало, остальное хаотично выкладывают на столики. Через полчаса появляются первые покупатели — они копаются в старых проводах, увлеченно рассматривают прохудившуюся посуду и ботинки.



Торгуют пенсионеры, для которых продажа вещей на рынке — способ существования. Наши коллеги из 72.RU поговорили с ними и рассказывают, как работает барахолка.

Источник: Семен Громов / 72.RU

«Посмотрите — цены ужас. В столовую не могу пойти — дорого»

Георгий Федореев, самый общительный и дружелюбный из всех продавцов, начал торговать еще в 90-е. Тогда он работал монтажником железобетонных конструкций. Денег постоянно не хватало — он брал халтуры, а по выходным приходил со своим товаром на рынок. Говорит, что раньше за бесценок ему приносили старинные монеты, антикварную посуду и иконы. И всё это он успешно перепродавал. Вспоминает, что за день мог заработать на барахолке как за месяц на основной работе — про эти времена он говорит как о лучшем периоде в жизни.



Георгию Федорееву 72 года. Уже 12 лет он торгует старыми вещами на Мориса Тореза Источник: Семен Громов / 72.RU











В 60 лет Георгий вышел на пенсию. Всегда получал минималку — сейчас это 13 тысяч рублей. На такие деньги, считает пенсионер, выжить невозможно. Живет он один — с женой уже давно отношения разорвали, 24-летний сын только в этом году окончил институт.

— Сейчас посмотрите — цены ужас. Я в столовую не могу пойти: дорого. Обычно покупаю картошку и варю. Иногда покупаю мясные косточки, которые по 70–80 рублей, — рассказывает Георгий.



Пенсионер снова был вынужден пойти торговать. Антикварные вещи приносить стали реже, в ассортименте появилось больше простого: пиджаки, туфли, футболки, книжки и посуда.



— Увидят меня, приходят и говорят: «Может возьмете?» Например, с этого дома (имеет в виду дом напротив барахолки. — Прим. ред.) уезжает кто-то. Говорят: «Пойдем, посмотрим. Что там мне выкидывать? Хоть вам что-то будет». Иногда книги отдадут, иногда посуду. В общем, всё, что попадет. Кто-то напишет в газете: «Приезжайте, отдам даром». И я еду.

Покупатели обращают внимание на инструменты — таких качественных уже не купишь в магазине Источник: Семен Громов / 72.RU











Георгий говорит, что большим спросом пользуется обувь.



— Хорошую беру за 100, плохую — за 50. Продаю где-то за 200 рублей, — говорит продавец. Источник: Семен Громов / 72.RU











Старые часы, наручники из секс-шопа, детские игрушки и кастрюли. Здесь есть всё Источник: Семен Громов / 72.RU











Перед тем, как положить товар на витрину, его протирают салфетками Источник: Семен Громов / 72.RU











Открыто пенсионер говорит, что часть товара приносят на продажу с мусорок — в чемодане лежат пыльные мягкие игрушки, бижутерия, книги. Стыдиться нечего, потому что и эти вещи пользуются спросом у покупателей. Отдельное место занимают иконы — вышитые бисером, расписные, старинные. Некоторые Георгий купил у родных заключенных, товар сделали прямо в тюрьме.



— У нас сейчас в основном мигранты покупают. Им надо то ботинки, то сапоги, то еще что-то. Это самые ходовые вещи. По 100–200 рублей они запросто берут.

Эти иконы сделали заключенные Источник: Семен Громов / 72.RU











«Место надо оформлять. А где?»

В 11 часов дня по рынку уже ходят горожане — рассматривает тарелки старушка, женщина с пакетами продуктов обращает внимание на ложки. Они берут в руки товар, но покупку не делает никто. После этого продавщица мочит в грязной луже тряпку и вытирает черный налет с блюдец Следом в переулок заглядывает молодой человек: его интересуют инструменты. Вместе с Георгием он пытается подобрать необходимое. Нужного не находится, продавец обещает, что ассортимент должен пополниться.

С системным блоком от компьютера заходит на барахолку отец Михаил, его интересует техника. Священник изучает проводную мышку, маленькую и пожелтевшую, какими не пользуются последние лет 10, рассматривает фотоаппарат и провода. Смотрит на иконы и тихонько комментирует: «Знаю я, где такую ручную работу делали». Отец Михаил говорит, что на барахолках бывает нечасто.

Отец Михаил говорит, что на этой барахолке впервые Источник: Семен Громов / 72.RU











Цены на всё от 100 до 200 рублей Источник: Семен Громов / 72.RU











Яркие вещи на барахолке приковывают внимание прохожих. Даже если им ничего не нужно, люди останавливаются и с интересом их рассматривают Источник: Семен Громов / 72.RU











Георгий достает из машины модем, он упакован в новую коробку. Цена устройства — 100 рублей. Продавец признается, что не знает, сколько реально стоит эта вещь и для чего она предназначена.



Так, за утро мужчина уже заработал около четырехсот рублей. Впереди еще время до вечера.



— Здесь можно девять тысяч в месяц от силы заработать. В результате вместе с пенсией выходит 21 тысяча. Полиция иногда мешает, говорит, что место надо оформлять. А где? Раз 100 уже штрафовали, раз 200 приходилось им лично платить, — говорит Георгий.



«Дочь героя Советского Союза торгует вещами, чтобы заработать себе на хлеб»

Пока мы говорим с Георгием, с переднего сиденья машины наблюдает женщина. Она в пестрой кофте, шляпе, темных очках и медицинской маске. С нами говорить наотрез отказывается. Георгий объясняет, что она тоже торгует здесь. По словам пенсионера, его коллеге 84 года, она получает 35 тысяч пенсии, а заработанное на барахолке тратит в букмекерской конторе — делать ставки на спорт — ее страсть. Но так ли это на самом деле — неизвестно.

Сегодня на рынке было три пенсионера Источник: Семен Громов / 72.RU











Оскорбительно Георгий высказывается о другой своей коллеге — худенькой старушке с тростью, которая тихонько раскладывает посуду в стороне. Говорит, что она кричит на покупателей, та в свою очередь всерьез называет Георгия «бандит».



— Дочь героя Советского Союза торгует вещами, чтобы заработать себе на хлеб! — начинает диалог старушка, когда мы к ней подходим.



Алле Токмаковой 82 года. Она родилась в Орловской области, в молодости переехала в Донецк. Потом жила на Ямале с мужем, а после попала в Тюмень. По ее словам, работала грузчиком, на хлебозаводе, продавцом, воспитателем в колонии, в полиции и оператором на станции охлаждения газа. Говорит, что после смерти супруга больше четырех лет «скиталась, жила в гараже».



— В итоге в администрации мне помогли, дали квартиру. Потом у меня со счета украли 2,5 миллиона. Я семь месяцев разбиралась, это не дало результата, — Алла.



Пенсионерка избегает подробностей о том, как получила квартиру и как именно ее обманули мошенники. Только уточняет, что с жильем помогли, потому что она дочь героя Советского Союза.

Алле Яковлевне 82 года Источник: Семен Громов / 72.RU











В 2015 году Алла собрала ненужные вещи и пришла торговать в переулок. Сегодня на картонке она аккуратно выложила свою обувь, туфли сына и посуду. Говорит, что необходимо помогать детям.



— Раньше сын мне помогал, он жил возле Макеевки. Потом переехал в Киев: у него там осталась квартира 170 квадратов. А сейчас он в Англии. Я прошу, чтобы он в Россию приехал, но он не хочет. У дочери швейная фабрика в Харькове — ее уже нет. Но ехать в Россию она тоже не хочет, — говорит Алла Токмакова и плачет.



Алла появляется в переулке редко, потому что здесь находиться ей стыдно.



— Этот товарищ меня обижал (имеет в виду Георгия): подходил, брал меня за горло, воровал мои вещи, — плачет пенсионерка. — Моя пенсия — 18 600 плюс ямальские надбавки. Я всё делю пополам с сыном. На жизнь мне хватает. Я почти не кушаю.

Алла, как и другие продавцы, жалуется на жизнь, пенсию, мечтает увидеть своих детей. Переулок в центре города стал спасением от одиночества и опорой — каждый день, хотя бы 200 рублей, заработать здесь получается.

В мороз и после дождя, когда рынок окружают лужи, пенсионеры приходят на работу Источник: Семен Громов / 72.RU









