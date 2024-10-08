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Город Не раньше 2025 года: в Новосибирске планируют отремонтировать площадь Калинина — какие работы проведут

Не раньше 2025 года: в Новосибирске планируют отремонтировать площадь Калинина — какие работы проведут

Реконструкцию переносят второй год подряд

861
12 комментариев

Проект реконструкции должны подготовить к марту следующего года

Мэрия Новосибирска планирует провести ремонт на площади Калинина. Работы запланированы на 2025 год.

— Проведение закупочных процедур и планирование строительно-монтажных работ по объекту будет осуществляться после получения положительного заключения экспертизы проектной документации. Ориентировочный срок готовности документации — март 2025 года, — говорится в ответе на запрос НГС.

По данным муниципалитета, в следующем году запланирован ремонт тротуаров и укладка нового асфальта.

Реконструкцию площади Калинина в Новосибирске планировали провести в 2024 году. Однако работы не начались из-за того, что вовремя не подготовили проект.

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Комментарии
12
Мегахряк
1 час
Главное же было скрепную железяку за 100500 денег посреди площади поставить, а на человеков пофиг - потерпят
Л600EХ*54
38 минут
Димитровский мост когда отремонтируют? Уберите на (икс игрек и неизвестную латинскую букву) эти бетонные блоки уже с центральной части, если ничего всё равно не делается там, зачем 🤷 люди страдают!
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