Не раньше 2025 года: в Новосибирске планируют отремонтировать площадь Калинина — какие работы проведут

Мэрия Новосибирска планирует провести ремонт на площади Калинина. Работы запланированы на 2025 год.
— Проведение закупочных процедур и планирование строительно-монтажных работ по объекту будет осуществляться после получения положительного заключения экспертизы проектной документации. Ориентировочный срок готовности документации — март 2025 года, — говорится в ответе на запрос НГС.
По данным муниципалитета, в следующем году запланирован ремонт тротуаров и укладка нового асфальта.
Реконструкцию площади Калинина в Новосибирске планировали провести в 2024 году. Однако работы не начались из-за того, что вовремя не подготовили проект.