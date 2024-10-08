«Дефект на водопроводе»: прокуратура начала проверку после публикации НГС — двор в Новосибирске топит водой

На время работ у жильцов отключат холодную воду Источник: читательница НГС Зухра











Прокуратура Дзержинского района Новосибирска начала проверку после публикации НГС о затоплении двора дома по улице Кошурникова, 13/2.

По предварительной информации от МУП «Горводоканал», вода выливается во двор из-за дефекта на водопроводе. Работы по его устранению планируют провести 9 октября. Уточняется, что на время работ у жильцов дома отключат холодную воду.

Ход и результаты восстановительных работ контролирует прокуратура Дзержинского района.