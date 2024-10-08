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Город «Дефект на водопроводе»: прокуратура начала проверку после публикации НГС — двор в Новосибирске топит водой

«Дефект на водопроводе»: прокуратура начала проверку после публикации НГС — двор в Новосибирске топит водой

Дефект планируют устранить 9 октября

911
4 комментария

На время работ у жильцов отключат холодную воду

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска начала проверку после публикации НГС о затоплении двора дома по улице Кошурникова, 13/2.

По предварительной информации от МУП «Горводоканал», вода выливается во двор из-за дефекта на водопроводе. Работы по его устранению планируют провести 9 октября. Уточняется, что на время работ у жильцов дома отключат холодную воду.

Ход и результаты восстановительных работ контролирует прокуратура Дзержинского района.

Ранее НГС рассказывал, что двор дома по улице Кошурникова, 13/2 третьи сутки заливает холодной водой. По словам местной жительницы, работы обещали провести 7 октября, однако этого не произошло.

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Комментарии
4
Mr. President
42 минуты
прааарыыыф)))
Гость
1 час
дефекты у нас в мэрии и обладминистрации по кабинетам сидят
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