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Город подробности На Затулинке выкинули бочки с маркировкой «радиация» — могут ли они быть опасны

На Затулинке выкинули бочки с маркировкой «радиация» — могут ли они быть опасны

Эксперты считают, что емкости не соответствуют ГОСТу

1 560
38 комментариев

Три бочки со знаком радиоактивной опасности обнаружены в мусорной куче

В новосибирских соцсетях появились тревожные фотографии с бочками. На фото видно, что три емкости — две желтые и одна черная — с типичным знаком радиации или ионизирующего излучения просто брошены рядом с кучей строительного мусора.

Снимки появились в паблике «Типичная ЗАТУЛИНКА» в соцсети «ВКонтакте».

Рядом со зданием по улице Палласа, 10, где были обнаружены бочки, находятся магазины автозапчастей, склад, служба дезинфекции, а неподалеку расположена школа №198. НГС выяснял, могут ли бочки действительно излучать опасность.

— Бочки для хранения радиоактивных отходов выглядят и маркируются совершенно по-другому. Сама маркировка не соответствует требованиям. На фото, скорее всего, обычные бочки из-под машинного масла, которые оформлены декоративно. Такие можно встретить в барах, в различных квестах и так далее, как интерьерное решение или реквизит. Точно установить, что бочки не представляют опасности, можно только после проведения измерений специалистами, — отметил лаборант кафедры безопасности труда НГТУ Никита Барило.

Объекты, которые попали в кадр, в принципе, не соответствуют ГОСТу, говорил лаборант. Скорее всего, бочки действительно были предметом интерьера и потеряли свою актуальность. Настоящие емкости для хранения РАО внешне отличаются от обычных бочек, хоть и содержат маркировку «трилистник», который предупреждает об опасности.

НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации.

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Комментарии
38
fin
1 час
Обычные бочки с обычной радиацией. Обычно их используют садоводы с НЗХК.
Ханна Намити
37 минут
НГС каким образом выясняло, опасно или нет? С дозиметром подходили? Где результат замера?
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