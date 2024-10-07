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Город Загадка разного калибра: в Сосновом бору разбросали ворох стреляных гильз — фото

Загадка разного калибра: в Сосновом бору разбросали ворох стреляных гильз — фото

В администрации парка отмечают, что тоже нашли гильзы, но не в большом количестве

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11 комментариев

Гильзы лежали в грязи

Житель Новосибирска заявил, что обнаружил в сосновом бору Новосибирска тысячи гильз. Информацию об этом уже расходится по соцсетям, в частности, ее опубликовали в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

— Тысячи стреляных гильз разных калибров валяются на дороге в парке «Сосновый бор», — сообщил подписчик АСТ-54.

В разговоре с НГС автор фото уточнил, что кадры были сделаны вчера, 6 октября, вечером. Гильзы были не на асфальтированной дорожки.

— Впечатление, что гильзы из стрелкового клуба. Так что просто кто-то намусорил, — сказал НГС автор фото.

Под постом в АСТ отписались также официальные представители мэрии Новосибирска, которые попросили указать точное место, где нашли гильзы.

Как рассказал начальник парка «Сосновый бор» Вячеслав Гапоненко, на территории парка гильзы действительно находили, но всего несколько штук. Это произошло во время того, как выкорчевали один из пней: под ним кроме гильз был еще и старый телефон.

Начальник парка также предоставил фото находок, которые обнаружили его сотрудники.

— Такой «привет» из 90-х. Под моим ведомством 8 гектар земли. Другие 90 гектар это «Горзеленхоз». Возможно, другая находка была на их территории, — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Гапоненко. Он отметил, что о гильзах из-под пня сообщили в полицию.

Редакция направила запросы в мэрию Новосибирска и в МВД по Новосибирской области. .

В Калининском районе Новосибирска обнаружили несколько стеклянных колб, внутри которых лежало по 300 рублей. Помимо денег на самих колбах изображен QR-код, который ведет на страницу в социальные сети.

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Комментарии
12
Жук
13 минут
О, Нокия 5110))) И это не гильзы, а патроны.
С левого берега
10 минут
Там снимали боевик?
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