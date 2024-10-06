«Никто информации не дает»: десятки квартир остаются без тепла в Новосибирске — карта холодных домов

Источник: Максим Бутусов / E1.RU











В Новосибирске 6 октября еще остаются дома, которые не подключили к теплу. Десятки читателей НГС присылают редакции жалобы на неработающие батареи в квартирах.

Так, проблемы с отоплением возникли в доме №1 по улице Тополевая в Военном городке. Как рассказала НГС местная жительница Анастасия, в начале октября в доме отсутствовало тепло из-за ремонтных работ.

— Я туда позвонила (в управляющую компанию, — прим.ред), спросила, что у нас с отоплением. Начальник участка сообщил, что по нашей стороне отопление отсутствует в связи с тем, что там происходят ремонтные работы.

Дом на улице Тополевая, 1 построен в 1913 году, сказано на сайте 2ГИС. По словам Анастасии, 2 октября в квартиры поступило тепло, но через несколько дней исчезло. Батареи вновь стали холодными 4 октября.

— По сей день у нас отопления нет, и никто никакой информации не дает. А в графике мы стояли на 27 сентября: мы в третьем этапе, по-моему, шли.

В диспетчерской управляющей компании НГС сообщили, что на участке трассы якобы возник порыв, из-за чего температура отопления понижена.

В пресс-службе СГК сообщили НГС, что сегодня в течение дня рабочие проводят ремонт квартальной теплосети. Его планируют завершить до 21:00 часов 6 октября.

— На время ремонта отключен один дом — на Тополевой 18. По на теплосети к дому №1 никаких работ не ведем, нужно обратиться в УК, — сообщили в компании.

В компании со ссылкой на инженера ОО УК «Уютера»добавили, что дом на Тополевая, 1 запустили. Жалоб и обращений от жителей нет.

Еще один читатель НГС Юрий пожаловался на отопление в доме №82 по улице Зорге.

— Мы пенсионеры, мне 67 лет. Поднимаю температуру (в квартире, — прим.ред) днём. Когда солнышко нагревает лоджию — открываю дверь в комнату. А так холодно: панельный дом быстро остывает, — сообщил Юрий.

Некоторые читатели НГС сообщают о полном отсутствии тепла в домах, другие уточняют, что проблема с отоплением в квартирах локальна — здания подключены, когда в помещениях холодные батареи. Кто-то сообщает о пониженных параметрах отопления.

НГС собрал адреса, о которых сообщали читатели — мы нанесли более 40 домов на карту.

Читатели НГС прислали адреса домов, где возникли проблемы с теплом Источник: yandex.ru