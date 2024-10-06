«Тепла нет и не предвидится»: что обсуждали новосибирцы на этой неделе — воскресный дайджест

Не во всех домах в Новосибирске подключено тепло Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные из них, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Самый популярный пост на этой неделе набрал почти 20 тысяч просмотров. Эпопея с отоплением все никак не закончится. Отопительный сезон в Новосибирске начался еще 16 сентября, но до сих пор остаются горожане, которые жалуются на холод в квартирах. И пока мэрия и СГК обещают скоро решить проблему, ею заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Кстати, как рассказывают читатели НГС, проблемы у всех разные. У одних отопление отключили из-за аварий, у других его и вовсе не включали. Есть и те, у кого в одной комнате тепло, а в остальных — холодно.

— Отопление запустили 30 числа на полдня, трубы были, как парное молоко, и отключили, и теперь даже не пытаются ничего делать. В УК дозвонится невозможно, постоянно играет музыка, а люди в домах замерзают, — поделилась сибирячка с Космической, 12.

Некоторые говорят, что отсутствие отопления в квартирах повлияло на здоровье.

— Тепла нет и не предвидится. Двое детей, один из них инвалид. Оба болеют, замёрзли, простыли. Рядом в домах тоже тепла нет, — отметила читательница, которая живет на Бориса Богаткова, 198.

Больше всего реакций набрал пост о возможном подорожании проезда в метро. Как сообщили НГС в Новосибирском метрополитене, стоимость может подняться минимум до 40 рублей.

Мы спросили у читателей, как они относятся к подобному, и мнения, конечно, разделились. Одни категорически против изменения цен.

— Для них может и не деньги, а для пассажиров — очень даже. Для кого это копейки, те на машинах везде ездят, — написала Надежда.

— Никогда не было, и вот опять, — отметил читатель.

— Куда кататься за такие деньжищи? — Задалась вопросом Оксана.

— Да вы что, с ума сошли? — Удивился новосибирец.

— А это поможет открытию «Спортивной»? — Уточнил читатель.

— Пойду кроссовки куплю и буду ходить пешком! 35 рублей — небольшие деньги, но с учетом короткой линии метро, многим нужны пересадки, если посчитать путь на работу и с работы — это уже больше 100 рублей в день. Вот так и набежит тысчонка и не одна, — добавил сибиряк.

Другие считают такую цену приемлемой. Ну или просто готовы платить столько, если метро будут строить дальше.

— Да это нормально. Цены растут и все кушать хотят. Пускай будет 40! Тем более, наше метро требует развития и улучшения облика станций. Я бы даже добавил еще 5 рублей, пускай будет 45 рублей, — отметил Андрей.

— Если будет идти нормальное строительство станций (а не как «Спортивная») и составы будут новые появляться, то даже 50 готов платить, — написал другой новосибирец.

— Нужно, чтобы метро работало? А значит, нужно поддерживать вагоны, станции, платить зарплату персоналу, поддерживать годность вагонного состава. А это всё не бесплатно и тоже не дешевеет. Значит, нужно повышать, — заключил читатель.

Также мы сравнили цены с теми, что было раньше. Например, в далеком 2018 году одна поездка на метро обошлась бы вам всего в 22 рубля. А больше всего выросли цены в 2023 году — тогда стоимость поднялась сразу на 5 рублей. Чего ждать сейчас — пока неизвестно.

Чаще всего на этой неделе новосибирцы пересылали пост о новеньких белорусских трамваях. Модели Т701 собирают в Новосибирске, а кузовы привозят из Минска. Сейчас в городе 10 таких корпусов. Каждый вагон обходится в 45 млн рублей.

Отмечается, что всего до конца года на линию 13-го маршрута выйдут 20 новых трамваев. Ну что, уже хотите прокатиться?

А больше всего комментариев собрал пост с котиками. 30 сентября отмечается День мурлыканья и потягивания, поэтому мы попросили читателей НГС прислать своих очаровательных питомцев, которые уютно посапывают в домиках или лежанках.

Фото и видео было так много (мы, конечно, этому только рады), поэтому собрали целую подборку. Советуем и вам посмотреть. Только осторожно: приступ милоты вам обеспечен.

Не удивляйтесь, но завершаем мы тоже котиками (что поделать, уж очень их любим!). Решили немного пофантазировать и показали, что будет, если Новосибирск превратится в Котосибирск, а местные жители станут котосибирцами.

Получилось мило, забавно и немного показательно. Читатели НГС, кстати, оценили и поддержали в комментариях:

— «Котоспортивную» уже открыли? — Смеется Анна.

— Теперь понятно, что с ремонтом моста: у них лапки, — добавил новосибирец под ником Uch Ge.