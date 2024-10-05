Около 600 спецмашин выйдут на уборку улиц Новосибирска этой зимой — на сколько процентов готова техника

10 районов города будут обслуживать 576 машин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На уборку улиц Новосибирска предстоящей зимой выйдут 576 машин. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в пресс-центре мэрии.

Как отметили в муниципалитете, на уборку Первомайского района выйдет 51 единица спецтехники. По состоянию на 30 сентября готовность техники к предстоящей зиме составляет 70%.

На уборку улиц в Кировском районе предстоящей зимой выйдут 65 единиц спецтехники. Готовность машин к предстоящим холодам составляет 62%.

Дзержинский район города этой зимой будут обслуживать 37 единиц спецтехники. По состоянию на 1 октября их готовность к предстоящей зиме составляет 42%.

Улицы Ленинского района зимой будут обслуживать 64 единицы спецтехники. Их готовность составляет 48%.

На уборку улиц от снега в Советском районе выйдут 59 единиц спецтехники. Готовность машин к предстоящей зиме составляет 76%.

Калининский район Новосибирска предстоящей зимой будет обслуживать 69 единиц спецтехники. 59 из них числятся на балансе МКУ «ДЭУ № 6», готовность машин составляет 52%. МКУ «Калининское» принадлежат 10 единиц техники, их готовность к предстоящей зиме составляет 100%.

Помимо этого, 231 единица спецтехники, которая числится на балансе 231 МКУ «ДЭУ № 1», будет распределена между Железнодорожным, Заельцовским, Октябрьским и Центральным районами. По состоянию на 2 октября готовность техники к предстоящей зиме составляет 70%.