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Город эксклюзив Около 600 спецмашин выйдут на уборку улиц Новосибирска этой зимой — на сколько процентов готова техника

Около 600 спецмашин выйдут на уборку улиц Новосибирска этой зимой — на сколько процентов готова техника

Спецтехнику уже начали готовить к предстоящим холодам

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31 комментарий

10 районов города будут обслуживать 576 машин

На уборку улиц Новосибирска предстоящей зимой выйдут 576 машин. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в пресс-центре мэрии.

Как отметили в муниципалитете, на уборку Первомайского района выйдет 51 единица спецтехники. По состоянию на 30 сентября готовность техники к предстоящей зиме составляет 70%.

На уборку улиц в Кировском районе предстоящей зимой выйдут 65 единиц спецтехники. Готовность машин к предстоящим холодам составляет 62%.

Дзержинский район города этой зимой будут обслуживать 37 единиц спецтехники. По состоянию на 1 октября их готовность к предстоящей зиме составляет 42%.

Улицы Ленинского района зимой будут обслуживать 64 единицы спецтехники. Их готовность составляет 48%.

На уборку улиц от снега в Советском районе выйдут 59 единиц спецтехники. Готовность машин к предстоящей зиме составляет 76%.

Калининский район Новосибирска предстоящей зимой будет обслуживать 69 единиц спецтехники. 59 из них числятся на балансе МКУ «ДЭУ № 6», готовность машин составляет 52%. МКУ «Калининское» принадлежат 10 единиц техники, их готовность к предстоящей зиме составляет 100%.

Помимо этого, 231 единица спецтехники, которая числится на балансе 231 МКУ «ДЭУ № 1», будет распределена между Железнодорожным, Заельцовским, Октябрьским и Центральным районами. По состоянию на 2 октября готовность техники к предстоящей зиме составляет 70%.

В этом году новосибирцы особенно бурно обсуждали грязь на улицах города. Мэр Максим Кудрявцев во время интервью главному редактору НГС назвал несколько причин появления пыли и песка в городе.

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Комментарии
31
Алёна Свистоплясова
1 час
С какого времени лопату и метлу называют спецтехникой?!
путник
53 минуты
Чуть живот от смеха не надорвал. Что у нас делается - так это отчетность о приобретении ЕЖЕГОДНО неимоверного количества техники, а как зима приходит она вся куда-то пропадает и на дорогах из 6ти полос остаются 2. И так по кругу. ИЗ ГОДА В ГОД.
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