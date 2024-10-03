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Город Почему у Екатерины Мизулиной нет детей? Противнице чайлдфри задали вопрос и получили загадочный ответ

Почему у Екатерины Мизулиной нет детей? Противнице чайлдфри задали вопрос и получили загадочный ответ

Необычный разговор произошел в Челябинске

1 277
23 комментария

Екатерина Мизулина охотно отвечает на все вопросы, кроме неудобных

3 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась со школьниками и студентами в Челябинске. Также на встрече были журналисты.

Свой вопрос 40-летней Мизулиной озвучила и корреспондент 74.RU: она поинтересовалась, почему у выступающей против пропаганды чайлдфри и за семейные ценности Мизулиной нет своих детей.

— Откуда у вас такая информация? — парировала Мизулина.

— Значит, есть?

— Откуда у вас такая информация? Я личную жизнь не обсуждаю, — оборвала диалог глава Лиги безопасного интернета.

После этого к корреспонденту подошли «люди в штатском» и попросили предъявить документы, сфотографировали паспорт. По словам очевидцев, стоявших ближе к Екатерине Мизулиной, от той поступил приказ «пробить по базе».

Затем силовики задали журналистке вопрос, где она училась, в каком вузе, на каком факультете, а также поинтересовались, как поживает один из ее друзей. Молодого человека, попадавшего в поле зрения полиции из-за участия в работе оппозиционных политических объединений, назвали по имени и отчеству.

— Зачем силовики негласно присутствуют на такой встрече, в общем-то понятно, но почему они выполняют указания Мизулиной — загадка, — отметили журналисты из 74.RU.

Школьники и студенты во время встречи с Екатериной Мизулиной чаще оказывались с ней на одной волне, но звучали из зала и острые вопросы. Подробности — в репортаже.

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Комментарии
23
280001480
56 минут
чужую оно обсуждает,а свою нет!
Grape Reflection 🍇
51 минута
У главного тоже нет детей, только эти "эти женщины"
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